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  • 12.06, 14:18

    МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Томской области

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    МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Томской области

    МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Томской области

    Главное управление МЧС по Томской области открыло горячую линию после крупного ДТП с автобусом.

    Звонки принимают психологи МЧС России по номеру 8 (3822) 69–99-96.

    По данным властей, ДТП произошло в 12:50 (08:50 мск) понедельника на 261-м километре трассы Томск — Колпашево. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Томск — Парабель, съехал в кювет и перевернулся.

    В результате происшествия погиб пятимесячный ребенок. Региональный департамент здравоохранения сообщил о 17 госпитализированных, областное управление СК приводило данные о 24 пострадавших. Всего в автобусе находились 27 пассажиров.

    По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. В СК рассказали, что стаж водителя составляет около 30 лет. Представитель томского автовокзала сообщил, что авария произошла на крутом повороте. В понедельник в Томской области идут дожди, временами сильные.

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