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  • 12.06, 15:49

    Дуров обвинил власти США в попытке подкупа его сотрудников

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    Дуров обвинил власти США в попытке подкупа его сотрудников

    Дуров обвинил власти США в попытке подкупа его сотрудников

    Создатель сервиса текстовых сообщений Telegram Павел Дуров обвинил американское правительство в попытке подкупа его сотрудников.

    Заявление Дуров сделал в своем Twitter-аккаунте, отвечая на вопросы подписчиков.

    Павел Дуров: «В ходе недельного визита нашей команды в США в прошлом году наших программистов дважды пытались подкупить сотрудники американских правительственных ведомств. Плюс к этому — давление на меня со стороны ФБР».



    Дуров добавил, что было бы наивно полагать, что в США можно спокойно запустить независимое и безопасное приложение для шифрования.

    В конце мая Павел Дуров сообщил, что его почтовый ящик в Gmail пытались взломать некие «проправительственные» хакеры. В интересах властей какой страны действовали взломщики, он не уточнил.

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