Дуров обвинил власти США в попытке подкупа его сотрудников

Создатель сервиса текстовых сообщений Telegram Павел Дуров обвинил американское правительство в попытке подкупа его сотрудников.
Заявление Дуров сделал в своем Twitter-аккаунте, отвечая на вопросы подписчиков.
Павел Дуров: «В ходе недельного визита нашей команды в США в прошлом году наших программистов дважды пытались подкупить сотрудники американских правительственных ведомств. Плюс к этому — давление на меня со стороны ФБР».
Дуров добавил, что было бы наивно полагать, что в США можно спокойно запустить независимое и безопасное приложение для шифрования.
В конце мая Павел Дуров сообщил, что его почтовый ящик в Gmail пытались взломать некие «проправительственные» хакеры. В интересах властей какой страны действовали взломщики, он не уточнил.
Павел Дуров: «В ходе недельного визита нашей команды в США в прошлом году наших программистов дважды пытались подкупить сотрудники американских правительственных ведомств. Плюс к этому — давление на меня со стороны ФБР».
During our team’s 1-week visit to the US last year we had two attempts to bribe our devs by US agencies + pressure on me from the FBI.— Pavel Durov (@durov) 11 июня 2017 г.
Дуров добавил, что было бы наивно полагать, что в США можно спокойно запустить независимое и безопасное приложение для шифрования.
В конце мая Павел Дуров сообщил, что его почтовый ящик в Gmail пытались взломать некие «проправительственные» хакеры. В интересах властей какой страны действовали взломщики, он не уточнил.
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