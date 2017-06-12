Меркель поздравила Макрона с успехом его партии на парламентских выборах

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила президента Франции Эммануэля Макрона с победой его партии «Вперед, республика» («Республика на марше») в первом туре парламентских выборов в Национальное собрание.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт написал в Twitter, что Меркель считает итоги выборов «серьезным вотумом доверия проведению реформ».
Штеффен Зайберт: «Канцлер Меркель: мои искренние поздравления Эммануэлю Макрону с успехом его партии в первом туре выборов. Серьезный вотум доверия проведению реформ».
она сама в своем округе набрала 46%.
Как ожидается, по итогам второго тура партия Эммануэля Макрона получит в Национальном собрании абсолютное большинство.
Штеффен Зайберт: «Канцлер Меркель: мои искренние поздравления Эммануэлю Макрону с успехом его партии в первом туре выборов. Серьезный вотум доверия проведению реформ».
Kanzlerin #Merkel:Mein herzlicher Glückwunsch an @EmmanuelMacron zum großen Erfolg seiner Partei im 1. Wahlgang. Starkes Votum für Reformen.— Steffen Seibert (@RegSprecher) 11 июня 2017 г.
она сама в своем округе набрала 46%.
Как ожидается, по итогам второго тура партия Эммануэля Макрона получит в Национальном собрании абсолютное большинство.
Комментарии