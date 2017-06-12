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  • 12.06, 12:47

    Меркель поздравила Макрона с успехом его партии на парламентских выборах

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    Меркель поздравила Макрона с успехом его партии на парламентских выборах

    Меркель поздравила Макрона с успехом его партии на парламентских выборах

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила президента Франции Эммануэля Макрона с победой его партии «Вперед, республика» («Республика на марше») в первом туре парламентских выборов в Национальное собрание.

    Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт написал в Twitter, что Меркель считает итоги выборов «серьезным вотумом доверия проведению реформ».

    Штеффен Зайберт: «Канцлер Меркель: мои искренние поздравления Эммануэлю Макрону с успехом его партии в первом туре выборов. Серьезный вотум доверия проведению реформ».


    По итогам первого тура голосования на выборах в нижнюю палату парламента сторонники Макрона получили 32,32% голосов. На втором месте — правая партия «Республиканцы» и ее союзники (21,56%). «Национальный фронт» Марин Ле Пен получил лишь 13,2%, несмотря на то, что она сама в своем округе набрала 46%.

    Как ожидается, по итогам второго тура партия Эммануэля Макрона получит в Национальном собрании абсолютное большинство.

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