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  • 12.06, 12:47

    Экс-ведущий Top Gear рассказал о превращении своего колена в «швейцарский нож»

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    <nobr>Экс-ведущий</nobr> Top Gear рассказал о превращении своего колена в «швейцарский нож»

    Экс-ведущий Top Gear рассказал о превращении своего колена в «швейцарский нож»

    <nobr>Экс-ведущий</nobr> Top Gear рассказал о превращении своего колена в «швейцарский нож»
  • Фото: drivetribe.com

    • Экс-ведущий программы Top Gear Ричард Хаммонд, на днях попавший в серьезную аварию, записал видеообращение к своим фанатам.

    Как сообщает сайт Вести.Ru, в видеообращении Хаммонд рассказал о скором превращении своего колена в «швейцарский нож» из-за количества металлических пластин.

    Ричард Хаммонд: «Да, это правда, я вляпался — снова! И сейчас я в госпитале в Швейцарии. И вот мое колено — его превратят из этого в это. И после операции у меня будет колено — швейцарский нож!»

    В минувшую субботу телеведущий попал в автомобильную аварию во время гонок по горным дорогам в швейцарском кантоне Санкт-Галлен. Его машина вылетела с трассы на крутом повороте и загорелась. После ДТП Хаммонда госпитализировали.

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