Экс-ведущий Top Gear рассказал о превращении своего колена в «швейцарский нож»

Экс-ведущий программы Top Gear Ричард Хаммонд, на днях попавший в серьезную аварию, записал видеообращение к своим фанатам.
Как сообщает сайт Вести.Ru, в видеообращении Хаммонд рассказал о скором превращении своего колена в «швейцарский нож» из-за количества металлических пластин.
Ричард Хаммонд: «Да, это правда, я вляпался — снова! И сейчас я в госпитале в Швейцарии. И вот мое колено — его превратят из этого в это. И после операции у меня будет колено — швейцарский нож!»
попал в автомобильную аварию во время гонок по горным дорогам в швейцарском кантоне Санкт-Галлен. Его машина вылетела с трассы на крутом повороте и загорелась. После ДТП Хаммонда госпитализировали.
Ричард Хаммонд: «Да, это правда, я вляпался — снова! И сейчас я в госпитале в Швейцарии. И вот мое колено — его превратят из этого в это. И после операции у меня будет колено — швейцарский нож!»
попал в автомобильную аварию во время гонок по горным дорогам в швейцарском кантоне Санкт-Галлен. Его машина вылетела с трассы на крутом повороте и загорелась. После ДТП Хаммонда госпитализировали.
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