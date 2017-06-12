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  • 12.06, 12:47

    В ДТП с автобусом под Томском пострадали более 20 человек

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    В ДТП с автобусом под Томском пострадали более 20 человек

    В ДТП с автобусом под Томском пострадали более 20 человек

    В ДТП с автобусом под Томском пострадали более 20 человек
  • Фото: tvknews /vk.com

    • В Следственном комитете сообщили, что число пострадавших в аварии с автобусом в Томской области возросло до 24.

    В ведомстве подтвердили, что в ДТП погиб ребенок. По данным СК, ему было всего пять месяцев, передает ТАСС.

    Следственный комитет по Томской области: «По предварительным данным, пострадали 24 человека, погиб пятимесячный ребенок».

    Авария произошла на 261-м километре трассы Томск — Колпашево сегодня утром. В полиции заявили, что водитель, предположительно, не справился с управлением, в результате автобус съехал в кювет и опрокинулся. Всего в салоне находились 27 пассажиров, сообщает «Интерфакс».

    Глава Колпашевского района Андрей Медных заявил, что в автобусе находилось много детей, но точное количество ему неизвестно. Он добавил, что 12 пострадавших госпитализировали в больницу города Колпашево, также раненых с места ДТП увозили в Молчановскую районную больницу, передает РИА Новости.

    Правоохранители проводят проверку по факту аварии с автобусом. На место для эвакуации пострадавших направили вертолет. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. По данным спасателей, автобус направлялся из Томска в село Парабель.

    ГУ МЧС по Томской области: «Около полудня по местному времени поступила информация о том, что автобус Томск — Парабель съехал в кювет и перевернулся. Для устранения последствий дорожного происшествия привлечена техника МЧС, а также вертолет санавиации, пострадавших доставляют в медучреждения Колпашевского и Чаинского районов».

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