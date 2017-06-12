В ДТП с автобусом под Томском пострадали более 20 человек

В Следственном комитете сообщили, что число пострадавших в аварии с автобусом в Томской области возросло до 24.
В ведомстве подтвердили, что в ДТП погиб ребенок. По данным СК, ему было всего пять месяцев, передает ТАСС.
Следственный комитет по Томской области: «По предварительным данным, пострадали 24 человека, погиб пятимесячный ребенок».
Авария произошла на 261-м километре трассы Томск — Колпашево сегодня утром. В полиции заявили, что водитель, предположительно, не справился с управлением, в результате автобус съехал в кювет и опрокинулся. Всего в салоне находились 27 пассажиров, сообщает «Интерфакс».
Глава Колпашевского района Андрей Медных заявил, что в автобусе находилось много детей, но точное количество ему неизвестно. Он добавил, что 12 пострадавших госпитализировали в больницу города Колпашево, также раненых с места ДТП увозили в Молчановскую районную больницу, передает РИА Новости.
Правоохранители проводят проверку по факту аварии с автобусом. На место для эвакуации пострадавших направили вертолет. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. По данным спасателей, автобус направлялся из Томска в село Парабель.
ГУ МЧС по Томской области: «Около полудня по местному времени поступила информация о том, что автобус Томск — Парабель съехал в кювет и перевернулся. Для устранения последствий дорожного происшествия привлечена техника МЧС, а также вертолет санавиации, пострадавших доставляют в медучреждения Колпашевского и Чаинского районов».
Следственный комитет по Томской области: «По предварительным данным, пострадали 24 человека, погиб пятимесячный ребенок».
Авария произошла на 261-м километре трассы Томск — Колпашево сегодня утром. В полиции заявили, что водитель, предположительно, не справился с управлением, в результате автобус съехал в кювет и опрокинулся. Всего в салоне находились 27 пассажиров, сообщает «Интерфакс».
Глава Колпашевского района Андрей Медных заявил, что в автобусе находилось много детей, но точное количество ему неизвестно. Он добавил, что 12 пострадавших госпитализировали в больницу города Колпашево, также раненых с места ДТП увозили в Молчановскую районную больницу, передает РИА Новости.
Правоохранители проводят проверку по факту аварии с автобусом. На место для эвакуации пострадавших направили вертолет. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. По данным спасателей, автобус направлялся из Томска в село Парабель.
ГУ МЧС по Томской области: «Около полудня по местному времени поступила информация о том, что автобус Томск — Парабель съехал в кювет и перевернулся. Для устранения последствий дорожного происшествия привлечена техника МЧС, а также вертолет санавиации, пострадавших доставляют в медучреждения Колпашевского и Чаинского районов».
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