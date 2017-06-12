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  • 12.06, 12:47

    Малкину разбили нос после финала Кубка Стэнли

    1 комментарий
    • Фото: e.malkin71geno /instagram.com
    Малкину разбили нос после финала Кубка Стэнли

    Малкину разбили нос после финала Кубка Стэнли

    Малкину разбили нос после финала Кубка Стэнли
  • Фото: e.malkin71geno /instagram.com

    • Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин получил травму носа во время празднования победы клуба в финале Кубка Стэнли.

    Как сообщает пресс-служба NHL, инцидент произошел во время победной кучи-малы.

    Евгений Малкин: «Когда все прыгали друг на друга, меня кто-то толкнул из-за спины, и я ударился носом о чей-то шлем. Я не видел, кто это был, но мне кажется, что это был шлем Мэтта Мюррея. Но это всё мелочи».

    Ранее сообщалось, что хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» второй год подряд стали обладателями Кубка Стэнли, для Евгения Малкина это уже третий трофей. В финальной серии были повержены «Нэшвилл Предаторз».

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