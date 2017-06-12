Президент Польши намерен обсудить с Трампом увеличение военного присутствия США

Визит президента США Дональда Трампа в Польшу запланирован на 6 июля. Глава страны Анджей Дуда сообщил, что намерен обсудить с американским лидером вопросы сотрудничества в сферах экономики и безопасности.
В интервью изданию SE Дуда заявил, что намерен обсудить с Трампом вопрос увеличения американского военного присутствия в стране.
Анджей Дуда, президент Польши: «Мы будем говорить, прежде всего, об экономических вопросах и вопросах, связанных с безопасностью. Также о присутствии в Польше американских войск. Хорошо было бы, если бы их было у нас больше».
Дуда также отметил тот факт, что Трамп посетит Польшу перед саммитом G20, который пройдет в Германии.
Анджей Дуда: «США — мировая держава с сильной экономикой, и мне бы хотелось, чтобы у нас с этой страной были такие же хорошие отношения, как с Германией».
Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Трамп собирается обсудить с польским коллегой «ряд двусторонних и региональных проблем» и вопросы взаимодействия в рамках НАТО. Во время визита в республику президент намерен принять участие в саммите так называемой Инициативы трех морей, а также выступить с речью.
Анджей Дуда, президент Польши: «Мы будем говорить, прежде всего, об экономических вопросах и вопросах, связанных с безопасностью. Также о присутствии в Польше американских войск. Хорошо было бы, если бы их было у нас больше».
Дуда также отметил тот факт, что Трамп посетит Польшу перед саммитом G20, который пройдет в Германии.
Анджей Дуда: «США — мировая держава с сильной экономикой, и мне бы хотелось, чтобы у нас с этой страной были такие же хорошие отношения, как с Германией».
Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Трамп собирается обсудить с польским коллегой «ряд двусторонних и региональных проблем» и вопросы взаимодействия в рамках НАТО. Во время визита в республику президент намерен принять участие в саммите так называемой Инициативы трех морей, а также выступить с речью.
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