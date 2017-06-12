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  • 12.06, 12:47

    Президент Польши намерен обсудить с Трампом увеличение военного присутствия США

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    Президент Польши намерен обсудить с Трампом увеличение военного присутствия США

    Президент Польши намерен обсудить с Трампом увеличение военного присутствия США

    Визит президента США Дональда Трампа в Польшу запланирован на 6 июля. Глава страны Анджей Дуда сообщил, что намерен обсудить с американским лидером вопросы сотрудничества в сферах экономики и безопасности.

    В интервью изданию SE Дуда заявил, что намерен обсудить с Трампом вопрос увеличения американского военного присутствия в стране.

    Анджей Дуда, президент Польши: «Мы будем говорить, прежде всего, об экономических вопросах и вопросах, связанных с безопасностью. Также о присутствии в Польше американских войск. Хорошо было бы, если бы их было у нас больше».

    Дуда также отметил тот факт, что Трамп посетит Польшу перед саммитом G20, который пройдет в Германии.

    Анджей Дуда: «США — мировая держава с сильной экономикой, и мне бы хотелось, чтобы у нас с этой страной были такие же хорошие отношения, как с Германией».

    Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Трамп собирается обсудить с польским коллегой «ряд двусторонних и региональных проблем» и вопросы взаимодействия в рамках НАТО. Во время визита в республику президент намерен принять участие в саммите так называемой Инициативы трех морей, а также выступить с речью.

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