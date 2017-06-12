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  • 12.06, 11:16

    Климкин предложил пускать россиян на Украину только по предварительному оповещению

    1 комментарий
    Климкин предложил пускать россиян на Украину только по предварительному оповещению

    Климкин предложил пускать россиян на Украину только по предварительному оповещению

    Климкин предложил пускать россиян на Украину только по предварительному оповещению
  • Фото: mukachevo.net

    • Украинский министр иностранных дел Павел Климкин выступил за создание системы, при которой россияне будут обязаны оповещать о своих намерениях посетить Украину.

    Павел Климкин: «Вот вы едете во многие страны и потом заходите в Интернет и говорите: „Я через пять дней еду“. Вот так на самом деле и российские граждане должны ехать на Украину».

    По мнению Климкина, необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, чтобы «это не было абсолютно неконтролируемо». Разработка подобной системы может занять несколько месяцев, сообщает «Интерфакс».

    На днях Павел Климкин сообщил о готовности ввести визовый режим с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что переход к визовому режиму нанесет огромный ущерб Украине. По его словам, введение или отмена виз обычно осуществляются на основе взаимности.

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