Климкин предложил пускать россиян на Украину только по предварительному оповещению

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин выступил за создание системы, при которой россияне будут обязаны оповещать о своих намерениях посетить Украину.
Павел Климкин: «Вот вы едете во многие страны и потом заходите в Интернет и говорите: „Я через пять дней еду“. Вот так на самом деле и российские граждане должны ехать на Украину».
По мнению Климкина, необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, чтобы «это не было абсолютно неконтролируемо». Разработка подобной системы может занять несколько месяцев, сообщает «Интерфакс».
ввести визовый режим с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что переход к визовому режиму нанесет огромный ущерб Украине. По его словам, введение или отмена виз обычно осуществляются на основе взаимности.
По мнению Климкина, необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, чтобы «это не было абсолютно неконтролируемо». Разработка подобной системы может занять несколько месяцев, сообщает «Интерфакс».
ввести визовый режим с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что переход к визовому режиму нанесет огромный ущерб Украине. По его словам, введение или отмена виз обычно осуществляются на основе взаимности.
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