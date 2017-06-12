Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.06, 11:16

    КамАЗ рухнул с моста на северо-западе Москвы

    комментировать

    КамАЗ рухнул с моста на северо-западе Москвы

    КамАЗ рухнул с моста на <nobr>северо-западе</nobr> Москвы

    Автомобиль КамАЗ пробил ограждение и рухнул вниз с Карамышевского моста в СЗАО.

    Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах, «по неустановленной пока причине водитель КамАЗа совершил наезд на ограждение, в результате чего автомобиль рухнул вниз с Карамышевского моста на улице Нижние Мневники».

    В результате происшествия пострадал водитель автомобиля. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства инцидента.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru