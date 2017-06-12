КамАЗ рухнул с моста на северо-западе Москвы

Автомобиль КамАЗ пробил ограждение и рухнул вниз с Карамышевского моста в СЗАО.
Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах, «по неустановленной пока причине водитель КамАЗа совершил наезд на ограждение, в результате чего автомобиль рухнул вниз с Карамышевского моста на улице Нижние Мневники».
В результате происшествия пострадал водитель автомобиля. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства инцидента.
В результате происшествия пострадал водитель автомобиля. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства инцидента.
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