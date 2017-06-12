Анимация, спа и кинотеатр: как будут развлекать пассажиров круизного лайнера «Князь Владимир»

Круизный лайнер «Князь Владимир» отправился в пассажирский рейс по Чёрному морю. Впервые за последние четверть века судно подобного класса пройдет от Сочи до Крыма. По пути его ожидают остановки в Новороссийске, Ялте и Севастополе. Теплоход, на борту которого могут разместиться до 800 пассажиров, преодолеет маршрут за неделю.
Больше тысячи лет назад князя Владимира крестили на берегу Чёрного моря. С тех пор много мест там связаны с его именем. В этом году появилась еще одна достопримечательность — девятипалубный круизный лайнер. Судно вмещает больше 800 пассажиров и 250 членов экипажа. На борту есть кинотеатр, четыре бара, дискотеки и концертные площадки. Скучать гостям не придется. Еще один бонус — трехразовое питание, которое входит в стоимость круиза. Меню, как и полагается, морское.
Людмила Кривоносова, управляющий судовым рестораном: «У нас очень вкусные блюда, эксклюзивные. Мы уже все их тестировали, всем очень понравилось. Немного морепродуктов, всегда в ассортименте мясные продукты».
«Князь Владимир» — первый теплоход такого размера в России — больше 140 метров в длину. На борту плавучего трехзвездочного отеля — 300 кают разного класса, от эконома до люкса. Для самых маленьких пассажиров есть отдельные игровые комнаты с ежедневной анимационной программой.
Основное место отдыха пассажиров во время круиза — открытая палуба. Там есть два бассейна с морской водой, а за безопасность отвечают специальные члены команды, которые почти круглосуточно дежурят на палубе.
Судно будет следовать со всеми остановками, чтобы у пассажиров была возможность осмотреть на суше все достопримечательности. У «Князя Владимира» есть даже свое экскурсионное бюро.
Каждое воскресенье лайнер будет следовать по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь и обратно в Сочи. Причем туристы смогут присоединиться к круизу в любом из этих городов. Стоимость недельного круиза начинается от 25 тысяч рублей и может меняться в зависимости от сезона и класса каюты. Ожидается, что в ближайшее время в списке остановок появится Стамбул.
Подробности — в видеоматериале.
Людмила Кривоносова, управляющий судовым рестораном: «У нас очень вкусные блюда, эксклюзивные. Мы уже все их тестировали, всем очень понравилось. Немного морепродуктов, всегда в ассортименте мясные продукты».
«Князь Владимир» — первый теплоход такого размера в России — больше 140 метров в длину. На борту плавучего трехзвездочного отеля — 300 кают разного класса, от эконома до люкса. Для самых маленьких пассажиров есть отдельные игровые комнаты с ежедневной анимационной программой.
Основное место отдыха пассажиров во время круиза — открытая палуба. Там есть два бассейна с морской водой, а за безопасность отвечают специальные члены команды, которые почти круглосуточно дежурят на палубе.
Судно будет следовать со всеми остановками, чтобы у пассажиров была возможность осмотреть на суше все достопримечательности. У «Князя Владимира» есть даже свое экскурсионное бюро.
Каждое воскресенье лайнер будет следовать по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь и обратно в Сочи. Причем туристы смогут присоединиться к круизу в любом из этих городов. Стоимость недельного круиза начинается от 25 тысяч рублей и может меняться в зависимости от сезона и класса каюты. Ожидается, что в ближайшее время в списке остановок появится Стамбул.
Подробности — в видеоматериале.
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