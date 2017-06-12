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  • 12.06, 11:16
    В Севастополе прошел Большой офицерский бал. Крым, Севастополь, армия и флот РФ, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Севастополе прошел Большой офицерский бал

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    В Севастополе прошел Большой офицерский бал

    В Севастополе прошел Большой офицерский бал

    В Севастополе прошел Большой офицерский бал

      В Севастополе отмечать День России начали еще накануне вечером. На Михайловском равелине прошел Большой благотворительный офицерский бал. Под звуки вальса, мазурки и кадрили кружились больше двухсот пар со всей страны. Темой мероприятия в этом году стал роман «Герой нашего времени». Дамы нарядились в платья XIX века, а кавалеры — в парадные мундиры.

      Офицерский севастопольский бал — это соединение морских офицерских традиций и традиций города-героя. Начало праздника — парадное дефиле пар по ступеням Графской пристани, парадный адмиральский катер и короткий переход под Андреевским флагом к пристани Михайловской батареи.

      Бальная эйфория захлестнула, пожалуй, всех в городе русской славы. Как признался губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, вальс он первый раз танцевал на свадьбе. Теперь берут с женой уроки мастерства у танцмейстера.

      Дмитрий Овсянников: «Мы, конечно, попытались подготовиться, как и все сегодняшние пары. Не очень у нас получилось, но, надеюсь, в следующий раз получится».

      Парад и полонез — классика бальных церемоний. Золотые погоны здесь соперничали с воздушными кружевами и воланами. Официальный дресс-код севастопольского бала — это бальные платья в пол для дам и парадная офицерская форма для кавалеров.

      Бальные пары репетировали несколько месяцев. Сложнее всего ломались строевые традиции. Когда танцмейстер давал команду танцевать вальс или мазурку, офицеры путали ноги. Первые танцы сразу показали — осилили. Русского морского офицера вальс, мазурка или даже канкан только бодрят.

      Большим офицерским балом был дан старт празднованию Дня России в Крыму и Севастополе. Можно сказать, что он задал празднику четкий военно-танцевальный ритм.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.

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