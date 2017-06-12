Во Франции на авиашоу разбился самолет времен Второй мировой войны

На севере Франции во время авиашоу разбился самолет времен Второй мировой войны. Видео инцидента сняли очевидцы.

Британский истребитель ударился пропеллером о землю во время взлета, после чего перевернулся. Это произошло буквально в нескольких метрах от зрителей.



Обломок самолета попал в толпу, в результате чего одна женщина получила ранения. По предварительным данным, пилот выжил, но получил травмы.