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  • 12.06, 09:45
    Во Франции на авиашоу разбился самолет времен Второй мировой войны. Вторая мировая война, Франция, авиасалоны и авиашоу, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Во Франции на авиашоу разбился самолет времен Второй мировой войны

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    Во Франции на авиашоу разбился самолет времен Второй мировой войны

    Во Франции на авиашоу разбился самолет времен Второй мировой войны

    Во Франции на авиашоу разбился самолет времен Второй мировой войны

      На севере Франции во время авиашоу разбился самолет времен Второй мировой войны. Видео инцидента сняли очевидцы.

      Британский истребитель ударился пропеллером о землю во время взлета, после чего перевернулся. Это произошло буквально в нескольких метрах от зрителей.

      Обломок самолета попал в толпу, в результате чего одна женщина получила ранения. По предварительным данным, пилот выжил, но получил травмы.

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