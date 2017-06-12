«Франция вернулась»: движение Макрона претендует на абсолютное большинство в парламенте

Во Франции подводят итоги первого тура выборов в нижнюю палату парламента — Национальное собрание. По последним данным, лидером стала партия президента Эммануэля Макрона «Республика на марше». У нее 32% голосов — это абсолютное большинство. Социалисты при этом потерпели сокрушительное поражение.
Запомнятся выборы и низкой явкой. Более 50% французов вообще не пришли голосовать. Антирекорд современной Франции. Такого здесь не было 60 лет.
А главная сенсация в том, что движение президента Эммануэля Макрона «Республика на марше» в будущем парламенте может рассчитывать на абсолютное большинство при том, что еще год назад этого движения вообще не существовало.
Стратегический план Эммануэля Макрона сработал. Когда сразу после своей победы он формировал правительство, то пригласил туда и правых, и левых и разрушил существующую десятилетиями, со времен генерала де Голля, политическую систему Франции. В новом парламенте у правых республиканцев, то есть наследников Де Голля будет максимум 20% голосов, у социалистов, которые последние 5 лет находились у власти, — вообще 9%.
Эдуар Филипп, премьер-министр Франции: «Несмотря на большое число воздержавшихся, послание французского народа однозначно. В третий раз подряд миллионы людей подтвердили приверженность программе президента республики по обновлению, объединению и возвращению утраченных позиций. Дорогие сограждане, Франция вернулась».
И сразу же зазвучали голоса о том, что такой итог голосования — это следствие усталости французского электората от тех политических процессов, которые происходят в стране, от тех постоянных обещаний, которые они слышат, от той путаницы, которая намеренно вносится, чтобы замаскировать различия между партиями. Подняли голову и те, кто требует отказаться от мажоритарной выборной системы, дескать, в противном случае, о полноценной парламентской оппозиции можно будет забыть навсегда.
Марин Ле Пен, лидер партии «Национальный фронт»: «Нам в парламенте нужны депутаты, которые смогут встать в оппозицию катастрофическому политическому курсу, которым собирается следовать Эммануэль Макрон. Он готов надругаться над правами рабочих, лишить миллионы людей надежды на стабильность, оставить ни с чем компании».
Результат «Национального фронта» на удивление слабый, особенно с учетом того, что Марин Ле Пен получила на президентских выборах почти 35% голосов, и ее партия могла вполне рассчитывать на большее, чем нынешние 13%. А единственным утешением для Марин Ле Пен может служить то, что сама она набрала 46% голосов поддержки избирателей в своем округе на севере Франции. И очень реально, что через неделю она впервые станет депутатом Национального собрания Франции.
А главная сенсация в том, что движение президента Эммануэля Макрона «Республика на марше» в будущем парламенте может рассчитывать на абсолютное большинство при том, что еще год назад этого движения вообще не существовало.
Стратегический план Эммануэля Макрона сработал. Когда сразу после своей победы он формировал правительство, то пригласил туда и правых, и левых и разрушил существующую десятилетиями, со времен генерала де Голля, политическую систему Франции. В новом парламенте у правых республиканцев, то есть наследников Де Голля будет максимум 20% голосов, у социалистов, которые последние 5 лет находились у власти, — вообще 9%.
Эдуар Филипп, премьер-министр Франции: «Несмотря на большое число воздержавшихся, послание французского народа однозначно. В третий раз подряд миллионы людей подтвердили приверженность программе президента республики по обновлению, объединению и возвращению утраченных позиций. Дорогие сограждане, Франция вернулась».
И сразу же зазвучали голоса о том, что такой итог голосования — это следствие усталости французского электората от тех политических процессов, которые происходят в стране, от тех постоянных обещаний, которые они слышат, от той путаницы, которая намеренно вносится, чтобы замаскировать различия между партиями. Подняли голову и те, кто требует отказаться от мажоритарной выборной системы, дескать, в противном случае, о полноценной парламентской оппозиции можно будет забыть навсегда.
Марин Ле Пен, лидер партии «Национальный фронт»: «Нам в парламенте нужны депутаты, которые смогут встать в оппозицию катастрофическому политическому курсу, которым собирается следовать Эммануэль Макрон. Он готов надругаться над правами рабочих, лишить миллионы людей надежды на стабильность, оставить ни с чем компании».
Результат «Национального фронта» на удивление слабый, особенно с учетом того, что Марин Ле Пен получила на президентских выборах почти 35% голосов, и ее партия могла вполне рассчитывать на большее, чем нынешние 13%. А единственным утешением для Марин Ле Пен может служить то, что сама она набрала 46% голосов поддержки избирателей в своем округе на севере Франции. И очень реально, что через неделю она впервые станет депутатом Национального собрания Франции.
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