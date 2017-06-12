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  • 12.06, 08:14

    Археологи нашли «дрель» возрастом 7,5 тысяч лет

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    Археологи нашли «дрель» возрастом 7,5 тысяч лет

    Археологи нашли «дрель» возрастом 7,5 тысяч лет

    Археологи нашли «дрель» возрастом 7,5 тысяч лет
  • Фото: arkeolojikhaber.com

    • Турецкие археологи обнаружили древнюю «дрель», примерный возраст которой — 7,5 тысяч лет.

    Ученые обнаружили инструмент, похожий на современную дрель, во время раскопок в кургане Актопраклык в северо-западной провинции Бурса. Находка представляет собой небольшую палку, на конце которой веревкой закреплен кремниевый камень.

    Наконечнику «дрели» при отесывании специально придали продолговатую форму пули для повышения разрушающего действия. Археологи успешно испытали инструмент и пришли к выводу, что он использовался для создания украшений. Древняя дрель могла сверлить и дерево, и другие камни, и применялась для изготовления бус, сообщает ТАСС.


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