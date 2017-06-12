Археологи нашли «дрель» возрастом 7,5 тысяч лет

Турецкие археологи обнаружили древнюю «дрель», примерный возраст которой — 7,5 тысяч лет.
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Ученые обнаружили инструмент, похожий на современную дрель, во время раскопок в кургане Актопраклык в северо-западной провинции Бурса. Находка представляет собой небольшую палку, на конце которой веревкой закреплен кремниевый камень.
Наконечнику «дрели» при отесывании специально придали продолговатую форму пули для повышения разрушающего действия. Археологи успешно испытали инструмент и пришли к выводу, что он использовался для создания украшений. Древняя дрель могла сверлить и дерево, и другие камни, и применялась для изготовления бус, сообщает ТАСС.
Наконечнику «дрели» при отесывании специально придали продолговатую форму пули для повышения разрушающего действия. Археологи успешно испытали инструмент и пришли к выводу, что он использовался для создания украшений. Древняя дрель могла сверлить и дерево, и другие камни, и применялась для изготовления бус, сообщает ТАСС.
Archaeologists at ancient village in Turkey’s Bursa discover 7,500-year-old drill bit made from flint stonehttps://t.co/SBdqZQTQR1 pic.twitter.com/6G8R7zFFY0— DAILY SABAH (@DailySabah) 11 июня 2017 г.
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