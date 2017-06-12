Генпрокуроры двух штатов намерены предъявить иск Трампу

Генеральные прокуроры штата Мэриленд и округа Колумбия собираются подать в суд на президента США Дональда Трампа.
В вину президенту вменяют нарушение антикоррупционных статей конституции и получение денег «от иностранных правительств» после вступления в должность главы государства.
Генпрокуроры обвиняют Трампа в том, что он не оставил управление собственным бизнесом после вступления в должность. Например, утверждают они, президент получает регулярные отчеты о финансовом состоянии своего бизнеса, который он передал под управление своим детям, а также фактически продолжает через свои компании получать выплаты от правительств других государств.
Если федеральный судья примет иск, генпрокуроры в первую очередь потребуют раскрыть налоговую декларацию Трампа для определения масштаба иностранных сделок его бизнеса, передает РИА Новости.
Генпрокуроры обвиняют Трампа в том, что он не оставил управление собственным бизнесом после вступления в должность. Например, утверждают они, президент получает регулярные отчеты о финансовом состоянии своего бизнеса, который он передал под управление своим детям, а также фактически продолжает через свои компании получать выплаты от правительств других государств.
Если федеральный судья примет иск, генпрокуроры в первую очередь потребуют раскрыть налоговую декларацию Трампа для определения масштаба иностранных сделок его бизнеса, передает РИА Новости.
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