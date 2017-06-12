Меланья Трамп с сыном Бэрроном переехали в Белый дом

Жена и младший сын Дональда Трампа переехали в Белый дом спустя 4,5 месяца после инаугурации.
Меланья опубликовала в своем Twitter фото с видом из окна Белого дома. Первая леди подписала снимок: «С нетерпением жду воспоминаний, которые появятся у нас в новом доме».
Меланья решила остаться в Нью-Йорке после отъезда Трампа в Белый дом, чтобы дождаться, пока 10-летний Бэррон не закончит учебный год. На обеспечение безопасности семьи Трампа в Нью-Йорке ежедневно уходило от 127 до 146 тысяч долларов, отмечает РИА Новости.
Looking forward to the memories we’ll make in our new home! #Movingday pic.twitter.com/R5DtdV1Hnv— Melania Trump (@FLOTUS) 12 июня 2017 г.
Меланья решила остаться в Нью-Йорке после отъезда Трампа в Белый дом, чтобы дождаться, пока 10-летний Бэррон не закончит учебный год. На обеспечение безопасности семьи Трампа в Нью-Йорке ежедневно уходило от 127 до 146 тысяч долларов, отмечает РИА Новости.
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