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  • 12.06, 06:43

    Меланья Трамп с сыном Бэрроном переехали в Белый дом

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    Меланья Трамп с сыном Бэрроном переехали в Белый дом

    Меланья Трамп с сыном Бэрроном переехали в Белый дом

    Жена и младший сын Дональда Трампа переехали в Белый дом спустя 4,5 месяца после инаугурации.

    Меланья опубликовала в своем Twitter фото с видом из окна Белого дома. Первая леди подписала снимок: «С нетерпением жду воспоминаний, которые появятся у нас в новом доме».


    Меланья решила остаться в Нью-Йорке после отъезда Трампа в Белый дом, чтобы дождаться, пока 10-летний Бэррон не закончит учебный год. На обеспечение безопасности семьи Трампа в Нью-Йорке ежедневно уходило от 127 до 146 тысяч долларов, отмечает РИА Новости.

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