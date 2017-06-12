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  • 12.06, 05:12

    Олимпийские кроссовки Майкла Джордана ушли с молотка за рекордную сумму

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    Олимпийские кроссовки Майкла Джордана ушли с молотка за рекордную сумму

    Олимпийские кроссовки Майкла Джордана ушли с молотка за рекордную сумму

    Олимпийские кроссовки Майкла Джордана ушли с молотка за рекордную сумму
  • Фото: @kcranews /twitter.com

    • «Конверсы» легендарного американского баскетболиста Майкла Джордана, в которых он выступал на Олимпиаде 194 года в Лос-Анджелесе проданы на аукционе за 190 373 долларов.

    На кроссовках Converse имеется автограф баскетболиста и сохранены оригинальные стельки. Эти кроссовки считаются последними, в которых Джордан выступал в качестве баскетболиста-любителя. В октябре 1984 года спорстмен дебютировал в составе «Чикаго» в НБА.


    На Играх-1984 Джордан был признан лучшим игроком турнира. Сборная США завоевала золотые награды Олимпиады, победив в финале Испанию, отмечает ТАСС.

    В 2013 году за $104 тыс. были проданы кроссовки, в которых Джордан играл против «Юты» в победной финальной серии чемпионата НБА сезона-1997/98. На тот момент эта сумма была рекордной на аукционе для спортивных кроссовок.

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