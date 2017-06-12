Олимпийские кроссовки Майкла Джордана ушли с молотка за рекордную сумму

«Конверсы» легендарного американского баскетболиста Майкла Джордана, в которых он выступал на Олимпиаде 194 года в
Лос-Анджелесе проданы на аукционе за 190 373 долларов.
На кроссовках Converse имеется автограф баскетболиста и сохранены оригинальные стельки. Эти кроссовки считаются последними, в которых Джордан выступал в качестве баскетболиста-любителя. В октябре 1984 года спорстмен дебютировал в составе «Чикаго» в НБА.
На Играх-1984 Джордан был признан лучшим игроком турнира. Сборная США завоевала золотые награды Олимпиады, победив в финале Испанию, отмечает ТАСС.
В 2013 году за $104 тыс. были проданы кроссовки, в которых Джордан играл против «Юты» в победной финальной серии чемпионата НБА сезона-1997/98. На тот момент эта сумма была рекордной на аукционе для спортивных кроссовок.
Michael Jordan's gold medal game Converse sneakers from 1984 sell for a world record $190,000. https://t.co/I6kVNB4Log pic.twitter.com/iQCWLu33fJ— SoleCollector.com (@SoleCollector) 11 июня 2017 г.
На Играх-1984 Джордан был признан лучшим игроком турнира. Сборная США завоевала золотые награды Олимпиады, победив в финале Испанию, отмечает ТАСС.
В 2013 году за $104 тыс. были проданы кроссовки, в которых Джордан играл против «Юты» в победной финальной серии чемпионата НБА сезона-1997/98. На тот момент эта сумма была рекордной на аукционе для спортивных кроссовок.
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