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  • 12.06, 05:12

    Задержан седьмой подозреваемый по делу о теракте в Лондоне

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    Задержан седьмой подозреваемый по делу о теракте в Лондоне

    Задержан седьмой подозреваемый по делу о теракте в Лондоне

    Полиция задержала седьмого подозреваемого по делу о теракте на Лондонском мосту 3 июня.

    19-летнего мужчину арестовали в районе Баркинг. В его доме идет обыск, сообщает «Интерфакс».

    Это седьмой подозреваемый в причастности к теракту 3 июня. Еще шестеро находятся под стражей. Всего были задержаны около 20 человек, однако большую часть из них отпустили. В общей сложности полиция опросила более 260 свидетелей из 19 стран.

    Вечером 3 июня фургон въехал в толпу пешеходов на Лондонском мосту. Из машины вышли вооруженные ножами люди и начали нападать на прохожих и посетителей окрестных кафе.

    Нападавшие были убиты полицейскими в течение 8 минут после начала атаки. В результате теракта погибли восемь человек, десятки получили ранения.

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