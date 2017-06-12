Задержан седьмой подозреваемый по делу о теракте в Лондоне

Полиция задержала седьмого подозреваемого по делу о теракте на Лондонском мосту 3 июня.
19-летнего мужчину арестовали в районе Баркинг. В его доме идет обыск, сообщает «Интерфакс».
Это седьмой подозреваемый в причастности к теракту 3 июня. Еще шестеро находятся под стражей. Всего были задержаны около 20 человек, однако большую часть из них отпустили. В общей сложности полиция опросила более 260 свидетелей из 19 стран.
Вечером 3 июня фургон въехал в толпу пешеходов на Лондонском мосту. Из машины вышли вооруженные ножами люди и начали нападать на прохожих и посетителей окрестных кафе.
Нападавшие были убиты полицейскими в течение 8 минут после начала атаки. В результате теракта погибли восемь человек, десятки получили ранения.
Это седьмой подозреваемый в причастности к теракту 3 июня. Еще шестеро находятся под стражей. Всего были задержаны около 20 человек, однако большую часть из них отпустили. В общей сложности полиция опросила более 260 свидетелей из 19 стран.
Вечером 3 июня фургон въехал в толпу пешеходов на Лондонском мосту. Из машины вышли вооруженные ножами люди и начали нападать на прохожих и посетителей окрестных кафе.
Нападавшие были убиты полицейскими в течение 8 минут после начала атаки. В результате теракта погибли восемь человек, десятки получили ранения.
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