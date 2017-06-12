ДТП в Забайкалье: часть пострадавших перевезут в Читу

Часть пострадавших в ДТП в Забайкальском крае готовят к эвакуации из
Петровск-Забайкальского в Читу.
Ирина Макарова, заместитель главного врача Петровск-Забайкальской центральной районной больницы: «У нас находятся 37 пострадавших, среди них двое детей. Состояние у всех тяжелое. Черепно-мозговые травмы, переломы трубчатых костей, множественные травмы».
Сколько именно человек будут госпитализированы в краевой центр, Макарова не уточнила. В Читу эвакуировать пострадавших будут бортом санавиации, сообщает РИА Новости.
опрокинулся автобус, перевозивший паломников. Погибли 11 человек, 40 пострадали. 34 из них находятся в тяжелом состоянии.
Панихида по погибшим пройдет сегодня в женском монастыре поселка Атамановка Читинского района. 13 июня заупокойное богослужение пройдет в Казанском кафедральном соборе Читы.
Сколько именно человек будут госпитализированы в краевой центр, Макарова не уточнила. В Читу эвакуировать пострадавших будут бортом санавиации, сообщает РИА Новости.
опрокинулся автобус, перевозивший паломников. Погибли 11 человек, 40 пострадали. 34 из них находятся в тяжелом состоянии.
Панихида по погибшим пройдет сегодня в женском монастыре поселка Атамановка Читинского района. 13 июня заупокойное богослужение пройдет в Казанском кафедральном соборе Читы.
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