Жители Пуэрто-Рико проголосовали за вхождение в состав США

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Пуэрто-Рико состоялся референдум о статусе территории. Более 97% проголосовавших высказались за присоединение к США в качестве 51-го штата.
На референдуме пуэрториканцам предлагалось выбрать новый политический статус острова из трех вариантов: штат США, статус свободно ассоциированной территории или статус «неинкорпорированной организованной территории», который остров сохраняет за собой на данный момент.
За присоединение к Штатам выступили более 97% проголосовавших. 1,5% высказались за статус свободно ассоциированной территории, и лишь 1,32% захотели сохранить имеющийся статус. Явка составила всего 23%.
Итоги референдума должны быть юридически закреплены решением конгресса. Минюст США не поддержал проведение голосования, сообщает РИА Новости.
За присоединение к Штатам выступили более 97% проголосовавших. 1,5% высказались за статус свободно ассоциированной территории, и лишь 1,32% захотели сохранить имеющийся статус. Явка составила всего 23%.
Итоги референдума должны быть юридически закреплены решением конгресса. Минюст США не поддержал проведение голосования, сообщает РИА Новости.
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