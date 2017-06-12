Тайна «Черных дроздов»
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Тайна «Черных дроздов»
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  • 12.06, 03:41

    Жители Пуэрто-Рико проголосовали за вхождение в состав США

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    • Фото Reuters © 2017, Alvin Baez
    Жители <nobr>Пуэрто-Рико</nobr> проголосовали за вхождение в состав США

    Жители Пуэрто-Рико проголосовали за вхождение в состав США

    Жители <nobr>Пуэрто-Рико</nobr> проголосовали за вхождение в состав США
  • Фото Reuters © 2017, Alvin Baez

    • В Пуэрто-Рико состоялся референдум о статусе территории. Более 97% проголосовавших высказались за присоединение к США в качестве 51-го штата.

    На референдуме пуэрториканцам предлагалось выбрать новый политический статус острова из трех вариантов: штат США, статус свободно ассоциированной территории или статус «неинкорпорированной организованной территории», который остров сохраняет за собой на данный момент.

    За присоединение к Штатам выступили более 97% проголосовавших. 1,5% высказались за статус свободно ассоциированной территории, и лишь 1,32% захотели сохранить имеющийся статус. Явка составила всего 23%.

    Итоги референдума должны быть юридически закреплены решением конгресса. Минюст США не поддержал проведение голосования, сообщает РИА Новости.

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