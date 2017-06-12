Самолет А330 экстренно приземлился с пробитым двигателем в Сиднее: фото

Самолет Airbus А330 китайской авиакомпании China Eastern Airlines, вылетевший из Сиднея в Шанхай, был вынужден вернуться и запросить экстренную посадку
из-за проблем с двигателем.
Лайнер провел в воздухе примерно час. Причиной экстренной посадки стал один из двигателей, который вышел из строя.
В соцсетях появились сделанные пассажирами фотографии, на которых видна огромная пробоина в обшивке двигателя.
Никто из пассажиров в результате ЧП не пострадал. Ожидается, что в Шанхай сегодня они отправятся дополнительным рейсом, сообщает ТАСС.
В соцсетях появились сделанные пассажирами фотографии, на которых видна огромная пробоина в обшивке двигателя.
China Eastern Airlines flight forced to make emergency landing after a huge gaping hole appeared … https://t.co/UgkcsgdQk3— Air Traveler News (@AirTravelerNews) 11 июня 2017 г.
China Eastern Airlines plane forced to land back in Sydney as passengers stranded. https://t.co/ql44CmiNqt pic.twitter.com/zLN0wQTFsu— The Advertiser (@theTiser) 11 июня 2017 г.
Никто из пассажиров в результате ЧП не пострадал. Ожидается, что в Шанхай сегодня они отправятся дополнительным рейсом, сообщает ТАСС.
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