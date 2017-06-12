Тайна «Черных дроздов»
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  • 12.06, 03:41

    Самолет А330 экстренно приземлился с пробитым двигателем в Сиднее: фото

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    Самолет А330 экстренно приземлился с пробитым двигателем в Сиднее: фото

    Самолет А330 экстренно приземлился с пробитым двигателем в Сиднее: фото

    Самолет А330 экстренно приземлился с пробитым двигателем в Сиднее: фото
  • Фото: @AirCrashMayday /twitter.com

    • Самолет Airbus А330 китайской авиакомпании China Eastern Airlines, вылетевший из Сиднея в Шанхай, был вынужден вернуться и запросить экстренную посадку из-за проблем с двигателем.

    Лайнер провел в воздухе примерно час. Причиной экстренной посадки стал один из двигателей, который вышел из строя.

    В соцсетях появились сделанные пассажирами фотографии, на которых видна огромная пробоина в обшивке двигателя.




    Никто из пассажиров в результате ЧП не пострадал. Ожидается, что в Шанхай сегодня они отправятся дополнительным рейсом, сообщает ТАСС.

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