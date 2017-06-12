Тайна «Черных дроздов»
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  • 12.06, 03:41
    Читинская епархия поможет семьям погибших и пострадавших в ДТП паломников. ДТП, Забайкальский край, автобусы, паломники, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Читинская епархия поможет семьям погибших и пострадавших в ДТП паломников

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    Читинская епархия поможет семьям погибших и пострадавших в ДТП паломников

    Читинская епархия поможет семьям погибших и пострадавших в ДТП паломников

    Читинская епархия поможет семьям погибших и пострадавших в ДТП паломников
    • Фото: avtokanal.online /vk.com

      • В Читинской епархии обещали оказать помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП с паломниками. Там уточнили, что священники и монашествующие, узнав об автокатастрофе, прибыли на место и помогали извлекать пострадавших.

      Из сообщения Читинской епархии:«Как только стало известно о ДТП, из Красного Чикоя и Петровска-Забайкальского приехали священники для оказания помощи. Игумения Ольга (Василькова) — настоятельница женского монастыря в честь Русских Святых — лично доставила несколько раненых в Петровск-Забайкальскую районную больницу».

      Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий находится на месте ДТП, говорится в сообщении.

      В ночь на понедельник в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района упал с высокой насыпи автобус, который вез паломников с крестного хода, проходившего в селе Урлук. Погибли 11 человек, пострадали 40.

      Состояние 34 человек оценивается медиками как тяжелое и крайне тяжелое. Их доставляют в больницы Читы, сообщает РИА Новости.

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