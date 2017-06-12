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  • 12.06, 02:10
    Неизвестный бросил коктейль Молотова в ресторан в Париже: есть пострадавшие. Париж, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Неизвестный бросил коктейль Молотова в ресторан в Париже: есть пострадавшие

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    Неизвестный бросил коктейль Молотова в ресторан в Париже: есть пострадавшие

    Неизвестный бросил коктейль Молотова в ресторан в Париже: есть пострадавшие

    Неизвестный бросил коктейль Молотова в ресторан в Париже: есть пострадавшие
    • Фото: @LPLdirect /twitter.com

      • Минимум четыре человека пострадали в результате пожара в парижском ресторане. Причиной ЧП стал брошенный неизвестным коктейль Молотова.

      ЧП произошло в воскресенье вечером в северном пригороде Парижа Обервилье.

      Трое человек получили сильные ожоги. Для их госпитализации понадобился вертолет. Еще один человек отделался легкими травмами, сообщает ТАСС.

      Нападавшего разыскивают.

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