Неизвестный бросил коктейль Молотова в ресторан в Париже: есть пострадавшие

Минимум четыре человека пострадали в результате пожара в парижском ресторане. Причиной ЧП стал брошенный неизвестным коктейль Молотова.
ЧП произошло в воскресенье вечером в северном пригороде Парижа Обервилье.
Трое человек получили сильные ожоги. Для их госпитализации понадобился вертолет. Еще один человек отделался легкими травмами, сообщает ТАСС.
Нападавшего разыскивают.
Трое человек получили сильные ожоги. Для их госпитализации понадобился вертолет. Еще один человек отделался легкими травмами, сообщает ТАСС.
Нападавшего разыскивают.
La police scientifique est sur place. Tout le restaurant est détruit. #Aubervilliers pic.twitter.com/jt0Uv8WQyl— Clément Lanot (@ClementLanot) 11 июня 2017 г.
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