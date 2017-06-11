Более 100 человек работают на месте ДТП в Забайкалье

Более 100 человек задействованы в ликвидации последствий ДТП с автобусом в Забайкалье.
Спасателям пришлось деблокировать людей, зажатых в искореженном автобусе. Медики забрали последних пострадавших и увезли в больницу Петровск-Забайкальского района, сообщает ТАСС.
На место ДТП выехали начальник ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Александр Сидоров и первый заместитель губернатора Забайкальского края Александр Кулаков. В ГУ МЧС по региону развернут оперативный штаб, работает телефон горячей линии 8 (3022)
35–61-61.
В ночь на понедельник автобус с паломниками съехал в кювет и перевернулся в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района. Погибли 11 человек, в том числе водитель, 41 человек пострадал.
На место ДТП выехали начальник ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Александр Сидоров и первый заместитель губернатора Забайкальского края Александр Кулаков. В ГУ МЧС по региону развернут оперативный штаб, работает телефон горячей линии 8 (3022)
В ночь на понедельник автобус с паломниками съехал в кювет и перевернулся в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района. Погибли 11 человек, в том числе водитель, 41 человек пострадал.
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