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  • 12.06, 00:39
    Более 100 человек работают на месте ДТП в Забайкалье. ДТП, Забайкальский край, автобусы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Более 100 человек работают на месте ДТП в Забайкалье

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    • Фото: Mash /vk.com
    Более 100 человек работают на месте ДТП в Забайкалье

    Более 100 человек работают на месте ДТП в Забайкалье

    Более 100 человек работают на месте ДТП в Забайкалье
    • Фото: Mash /vk.com

      • Более 100 человек задействованы в ликвидации последствий ДТП с автобусом в Забайкалье.

      Спасателям пришлось деблокировать людей, зажатых в искореженном автобусе. Медики забрали последних пострадавших и увезли в больницу Петровск-Забайкальского района, сообщает ТАСС.

      На место ДТП выехали начальник ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Александр Сидоров и первый заместитель губернатора Забайкальского края Александр Кулаков. В ГУ МЧС по региону развернут оперативный штаб, работает телефон горячей линии 8 (3022) 35–61-61.

      В ночь на понедельник автобус с паломниками съехал в кювет и перевернулся в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района. Погибли 11 человек, в том числе водитель, 41 человек пострадал.

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