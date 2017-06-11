Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Канады

Хэмилтон, стартовав с поул-позишн, показал лучший результат на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале. Вторым стал его партнер по команде финн Вальттери Боттас.Третьим стал австралийский гонщик Red Bull Дэниел Риккьярдо.Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso не добрался до финиша. Он сошел с трассы на 56-м круге.