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  • 11.06, 23:08

    Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Канады

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    • Фото Reuters © 2017, Chris Wattie
    Льюис Хэмилтон одержал победу на <nobr>Гран-при</nobr> Канады

    Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Канады

    Льюис Хэмилтон одержал победу на <nobr>Гран-при</nobr> Канады
  • Фото Reuters © 2017, Chris Wattie

    • Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке 7-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Канады.

    Хэмилтон, стартовав с поул-позишн, показал лучший результат на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале. Вторым стал его партнер по команде финн Вальттери Боттас.


    Третьим стал австралийский гонщик Red Bull Дэниел Риккьярдо.

    Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso не добрался до финиша. Он сошел с трассы на 56-м круге.

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