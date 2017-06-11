Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Канады

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке
7-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Канады.
Хэмилтон, стартовав с поул-позишн, показал лучший результат на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале. Вторым стал его партнер по команде финн Вальттери Боттас.
Третьим стал австралийский гонщик Red Bull Дэниел Риккьярдо.
Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso не добрался до финиша. Он сошел с трассы на 56-м круге.
6 wins in Canada 🇨🇦— Formula 1 (@F1) 11 июня 2017 г.
56 wins in his #F1 career (2nd all-time)
Congratulations, @LewisHamilton 👏#CanadianGP pic.twitter.com/3Za6FRsPCd
Третьим стал австралийский гонщик Red Bull Дэниел Риккьярдо.
Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso не добрался до финиша. Он сошел с трассы на 56-м круге.
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