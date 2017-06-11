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  • 11.06, 23:08

    МЧС открыло горячую линию в связи с ДТП в Забайкалье

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    МЧС открыло горячую линию в связи с ДТП в Забайкалье

    МЧС открыло горячую линию в связи с ДТП в Забайкалье

    МЧС открыло горячую линию в связи с ДТП в Забайкалье
  • Фото: Регион-75 | Чита /vk.com

    • ГУ МЧС по Забайкальскому краю открыло для родственников пострадавших в ДТП с автобусом паломников телефонную горячую линию.

    Телефон горячей линии 8 (3022) 35–61-61.

    Как сообщает РИА Новости, с места ДТП на настоящее время госпитализированы 34 человека. Их состояние оценивается как тяжелое и очень тяжелое. Всего пострадал 41 человек.

    Следственный комитет начал проверку в связи с ДТП в Петровск-Забайкальском районе. Следователи в ближайшее время осмотрят место происшествия, опросят участников и очевидцев, затребуют документы на автобус и маршрут его движения.

    По последним данным, ДТП произошло с автобусом марки KIA, который съехал на обочину дороги и перевернулся. В результате погибли 11 человек, в том числе водитель.

    Автобус перевозил паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района. Как сообщили власти Петровск-Забайкальского района, в месте, где произошло ДТП, проводились ремонтные работы.

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