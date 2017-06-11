МЧС открыло горячую линию в связи с ДТП в Забайкалье

ГУ МЧС по Забайкальскому краю открыло для родственников пострадавших в ДТП с автобусом паломников телефонную горячую линию.
Телефон горячей линии 8 (3022)
35–61-61.
Как сообщает РИА Новости, с места ДТП на настоящее время госпитализированы 34 человека. Их состояние оценивается как тяжелое и очень тяжелое. Всего пострадал 41 человек.
Следственный комитет начал проверку в связи с ДТП в Петровск-Забайкальском районе. Следователи в ближайшее время осмотрят место происшествия, опросят участников и очевидцев, затребуют документы на автобус и маршрут его движения.
По последним данным, ДТП произошло с автобусом марки KIA, который съехал на обочину дороги и перевернулся. В результате погибли 11 человек, в том числе водитель.
Автобус перевозил паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района. Как сообщили власти Петровск-Забайкальского района, в месте, где произошло ДТП, проводились ремонтные работы.
Как сообщает РИА Новости, с места ДТП на настоящее время госпитализированы 34 человека. Их состояние оценивается как тяжелое и очень тяжелое. Всего пострадал 41 человек.
Следственный комитет начал проверку в связи с ДТП в Петровск-Забайкальском районе. Следователи в ближайшее время осмотрят место происшествия, опросят участников и очевидцев, затребуют документы на автобус и маршрут его движения.
По последним данным, ДТП произошло с автобусом марки KIA, который съехал на обочину дороги и перевернулся. В результате погибли 11 человек, в том числе водитель.
Автобус перевозил паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района. Как сообщили власти Петровск-Забайкальского района, в месте, где произошло ДТП, проводились ремонтные работы.
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