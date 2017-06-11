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  • 11.06, 23:08

    Взрыв газа произошел на рынке у МКАД: есть пострадавшие

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    Взрыв газа произошел на рынке у МКАД: есть пострадавшие

    Взрыв газа произошел на рынке у МКАД: есть пострадавшие

    Взрыв газа произошел на рынке у МКАД: есть пострадавшие
  • Фото: ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК /vk.com

    • Пять человек пострадали в результате взрыва газового баллона на юго-западе Москвы.

    ЧП произошло у строительного рынка «Мельница» недалеко от МКАД. Газовый баллон взорвался из-за нарушения техники безопасности.

    Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

    Обстоятельства ЧП выясняются.

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