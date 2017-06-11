Взрыв газа произошел на рынке у МКАД: есть пострадавшие

Пять человек пострадали в результате взрыва газового баллона на
юго-западе Москвы.
ЧП произошло у строительного рынка «Мельница» недалеко от МКАД. Газовый баллон взорвался из-за нарушения техники безопасности.
Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обстоятельства ЧП выясняются.
Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обстоятельства ЧП выясняются.
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