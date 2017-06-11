Число жертв ДТП в Забайкалье возросло до 11

По последним данным, в результате ДТП с автобусом паломников в Забайкалье погибли 11 человек, еще 41 пострадал.
На данный момент в центральную районную больницу Петровск-Забайкальского госпитализированы 24 пострадавших, еще 17 человек находятся по дороге в больницу, сообщает ТАСС.
ДТП произошло на 702-м километре автодороги «Байкал». Автобус, в котором находились более 50 человек, съехал в кювет и перевернулся близ поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района. На автобусе паломники возвращались в Читу из села Урлук, где проходил крестный ход.
Глава района Андрей Кузнецов сообщил, что на месте, где произошло ДТП, проводились ремонтные работы, и было снято бордюрное ограждение. Водитель автобуса мог не справиться с управлением на сложном участке трассы.
Андрей Кузнецов, глава Петровск-Забайкальского района: «Это сложный участок, поворот почти на 180 градусов. Кроме того, здесь шли ремонтные работы, было снято бордюрное ограждение, а предупреждающих знаков не было. Вероятно, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание»,
В связи с ДТП СУ СК по региону проводит доследственную проверку по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». МВД РФ направило на место аварии группу офицеров для выяснения обстоятельств произошедшего, сообщает РИА Новости.
ДТП произошло на 702-м километре автодороги «Байкал». Автобус, в котором находились более 50 человек, съехал в кювет и перевернулся близ поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района. На автобусе паломники возвращались в Читу из села Урлук, где проходил крестный ход.
Глава района Андрей Кузнецов сообщил, что на месте, где произошло ДТП, проводились ремонтные работы, и было снято бордюрное ограждение. Водитель автобуса мог не справиться с управлением на сложном участке трассы.
Андрей Кузнецов, глава Петровск-Забайкальского района: «Это сложный участок, поворот почти на 180 градусов. Кроме того, здесь шли ремонтные работы, было снято бордюрное ограждение, а предупреждающих знаков не было. Вероятно, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание»,
В связи с ДТП СУ СК по региону проводит доследственную проверку по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». МВД РФ направило на место аварии группу офицеров для выяснения обстоятельств произошедшего, сообщает РИА Новости.
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