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  • 11.06, 23:08

    Политическое движение Макрона лидирует в первом туре парламентских выборов во Франции

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    Политическое движение Макрона лидирует в первом туре парламентских выборов во Франции

    Политическое движение Макрона лидирует в первом туре парламентских выборов во Франции

    «Вперед, республика», предварительно, лидирует в большинстве избирательных округов по итогам состоявшегося сегодня голосования в первом туре в Национальное собрание — нижнюю палату парламента.

    Согласно предварительным данным, политическое движение, сформированное вокруг президента Эммануэля Макрона, набирает большинство голосов. Согласно сведениям канала BFMTV, «Вперед, республика» вместе с союзным ей центристским «Демократическим движением» получили в общем 32,6% голосов.

    Второе место досталось правоцентристской партии «Республиканцы», которая выступает в альянсе с «Союзом демократов и независимых» (20,9%). На третьей позиции оказался «Национальный фронт» — 13,1%.

    Левые партии оказались в меньшинстве. «Неподчинившаяся Франция» во главе с Жан-Люком Меланшоном набрала 11% голосов и заняла четвертое место. А «Социалистическая партия» с союзниками по левому флангу получила 9%.

    Парламентские выборы во Франции проходят в два тура по мажоритарной системе. Борьбу за выход в решающий раунд ведут 7877 кандидатов. Второй тур состоится 18 июня.

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