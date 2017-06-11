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  • 11.06, 23:08

    Киев объявил о планах перейти на газ из Норвегии

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    Киев объявил о планах перейти на газ из Норвегии

    Киев объявил о планах перейти на газ из Норвегии

    Киев планирует с 2022 года начать импорт газа из Норвегии. Об этом в своем Facebook сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский.

    Максим Белявский: «Прямой поток норвежского газа на Украину — теперь реальность, с 2022 года. Нам осталось построить интерконнектор между Украиной и Польшей: осенью должна начаться закупка труб».

    Чиновник дополнил пост фотографией меморандума о взаимопонимании, который подписали Польша и Дания 9 июня. В документе говорится о трубопроводе Baltic Pipe, по которому норвежский газ сможет поступать в Польшу. Его строительство должно завершиться к октябрю 2022 года.

    Ранее Польша заявляла, что не собирается после 2022 года заключать долгосрочных контрактов с «Газпромом». Владимир Путин, комментируя эти заявления, отметил, что освободившиеся объемы газа могут быть предложены любому другому европейскому потребителю.

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