Киев объявил о планах перейти на газ из Норвегии

Киев планирует с 2022 года начать импорт газа из Норвегии. Об этом в своем Facebook сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский.
Максим Белявский: «Прямой поток норвежского газа на Украину — теперь реальность, с 2022 года. Нам осталось построить интерконнектор между Украиной и Польшей: осенью должна начаться закупка труб».
Чиновник дополнил пост фотографией меморандума о взаимопонимании, который подписали Польша и Дания 9 июня. В документе говорится о трубопроводе Baltic Pipe, по которому норвежский газ сможет поступать в Польшу. Его строительство должно завершиться к октябрю 2022 года.
Ранее Польша заявляла, что не собирается после 2022 года заключать долгосрочных контрактов с «Газпромом». Владимир Путин, комментируя эти заявления, отметил, что освободившиеся объемы газа могут быть предложены любому другому европейскому потребителю.
Чиновник дополнил пост фотографией меморандума о взаимопонимании, который подписали Польша и Дания 9 июня. В документе говорится о трубопроводе Baltic Pipe, по которому норвежский газ сможет поступать в Польшу. Его строительство должно завершиться к октябрю 2022 года.
Ранее Польша заявляла, что не собирается после 2022 года заключать долгосрочных контрактов с «Газпромом». Владимир Путин, комментируя эти заявления, отметил, что освободившиеся объемы газа могут быть предложены любому другому европейскому потребителю.
Комментарии