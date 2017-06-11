НАТО и Балканы: как в регионе относятся к блоку спустя 18 лет после бомбардировок

18 лет назад Запад учил людей на Балканах демократии с помощью военной силы. В результате от большой страны, союзной Югославии, остались лишь осколки, которые легко управляются. Как, например, Черногория, которая недавно вступила в НАТО. Похоже, лишь Сербия пока сопротивляется, пытаясь одновременно сохранить хорошие отношения с Россией и чувство собственного достоинства.
Из более чем двух тысяч убитых натовскими бомбардировками гражданских 400 человек были детьми. И никто не понес за это наказания.
Горан Петрониевич, адвокат Слободана Милошевича: «Мы пытались привлечь к ответственности лидеров НАТО за преступления, совершенные в ходе бомбардировок 1999 года. В первую очередь за преступления против мирного населения, за многочисленные убийства, применение запрещенных военных средств, например, обедненного урана, кассетных бомб. Но обвинительный вердикт руководству НАТО был отменен после 5 октября и путча, проведенного Западом здесь, в Сербии, в виде цветной революции, и никто из лидеров не предстал перед судом».
У разрушенного попаданием ракеты белградского телецентра находится небольшой памятник с фамилиями 16 убитых журналистов. Над списком вопрос, на который до сих пор нет ответа: «Зашто (почему)?».
Только что сложивший с себя полномочия президента Сербии Томислав Николич говорит, что с 1999 года методы насаждения демократии не изменились. Только бомбы стали лучше. Тем болезненнее в Белграде восприняли вступление в НАТО своих соседей — Черногории.
Подробности — в видеоматериале.
Горан Петрониевич, адвокат Слободана Милошевича: «Мы пытались привлечь к ответственности лидеров НАТО за преступления, совершенные в ходе бомбардировок 1999 года. В первую очередь за преступления против мирного населения, за многочисленные убийства, применение запрещенных военных средств, например, обедненного урана, кассетных бомб. Но обвинительный вердикт руководству НАТО был отменен после 5 октября и путча, проведенного Западом здесь, в Сербии, в виде цветной революции, и никто из лидеров не предстал перед судом».
У разрушенного попаданием ракеты белградского телецентра находится небольшой памятник с фамилиями 16 убитых журналистов. Над списком вопрос, на который до сих пор нет ответа: «Зашто (почему)?».
Только что сложивший с себя полномочия президента Сербии Томислав Николич говорит, что с 1999 года методы насаждения демократии не изменились. Только бомбы стали лучше. Тем болезненнее в Белграде восприняли вступление в НАТО своих соседей — Черногории.
Подробности — в видеоматериале.
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