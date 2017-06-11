МВД: жертвами ДТП с автобусом в Забайкалье стали 10 человек

Пассажирский автобус на трассе «Байкал» съехал в кювет и перевернулся. В салоне находились более 50 человек.
Количество погибших возросло до 10, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе краевого главка МВД. Ранее сообщалось о восьми жертвах аварии. На месте работают оперативные службы, они достают людей, раненых госпитализируют.
Пресс-служба ГУ МВД по Забайкальскому краю: «На данный момент известно о 10 погибших. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего».
Медики подтвердили информацию о числе погибших.
Служба скорой помощи Забайкальского края: «По уточненным данным, погибли 10 человек, медицинская помощь понадобилась более 30 пострадавшим, 25 из них госпитализированы».
В свою очередь источник в службе транспортного надзора региона заявил, что водитель автобуса мог уснуть за рулем.
Источник: «Проверяется информация о соблюдении водителем режима труда и отдыха, поскольку выжившие пассажиры сообщали об уставшем виде водителя, предполагается, что он мог утратить контроль над дорогой, уснув за рулем».
В Единой дежурно-диспетчерской службе Петровск-Забайкальского района края сообщили, что в автобусе находились паломники. По данным Читинской епархии, на 10–12 июня была запланирована традиционная паломническая поездка к обители преподобного Варлаама, пустынника Чикойского, в село Урлук Красночикойского района. Судя по всему, они возвращались из Урлука, передает ТАСС.
Авария произошла в Петровск-Забайкальском районе возле населенного пункта Хохотуй. Автобус съехал с федеральной трассы «Байкал» и опрокинулся на 702-м километре.
В момент аварии в автобусе находился 51 человек. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Пресс-служба ГУ МВД по Забайкальскому краю: «На данный момент известно о 10 погибших. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего».
Медики подтвердили информацию о числе погибших.
Служба скорой помощи Забайкальского края: «По уточненным данным, погибли 10 человек, медицинская помощь понадобилась более 30 пострадавшим, 25 из них госпитализированы».
В свою очередь источник в службе транспортного надзора региона заявил, что водитель автобуса мог уснуть за рулем.
Источник: «Проверяется информация о соблюдении водителем режима труда и отдыха, поскольку выжившие пассажиры сообщали об уставшем виде водителя, предполагается, что он мог утратить контроль над дорогой, уснув за рулем».
В Единой дежурно-диспетчерской службе Петровск-Забайкальского района края сообщили, что в автобусе находились паломники. По данным Читинской епархии, на 10–12 июня была запланирована традиционная паломническая поездка к обители преподобного Варлаама, пустынника Чикойского, в село Урлук Красночикойского района. Судя по всему, они возвращались из Урлука, передает ТАСС.
Авария произошла в Петровск-Забайкальском районе возле населенного пункта Хохотуй. Автобус съехал с федеральной трассы «Байкал» и опрокинулся на 702-м километре.
В момент аварии в автобусе находился 51 человек. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Комментарии