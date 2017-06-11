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  • 11.06, 21:37

    МВД: жертвами ДТП с автобусом в Забайкалье стали 10 человек

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    МВД: жертвами ДТП с автобусом в Забайкалье стали 10 человек

    МВД: жертвами ДТП с автобусом в Забайкалье стали 10 человек

    Пассажирский автобус на трассе «Байкал» съехал в кювет и перевернулся. В салоне находились более 50 человек.

    Количество погибших возросло до 10, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе краевого главка МВД. Ранее сообщалось о восьми жертвах аварии. На месте работают оперативные службы, они достают людей, раненых госпитализируют.

    Пресс-служба ГУ МВД по Забайкальскому краю: «На данный момент известно о 10 погибших. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

    Медики подтвердили информацию о числе погибших.

    Служба скорой помощи Забайкальского края: «По уточненным данным, погибли 10 человек, медицинская помощь понадобилась более 30 пострадавшим, 25 из них госпитализированы».

    В свою очередь источник в службе транспортного надзора региона заявил, что водитель автобуса мог уснуть за рулем.

    Источник: «Проверяется информация о соблюдении водителем режима труда и отдыха, поскольку выжившие пассажиры сообщали об уставшем виде водителя, предполагается, что он мог утратить контроль над дорогой, уснув за рулем».

    В Единой дежурно-диспетчерской службе Петровск-Забайкальского района края сообщили, что в автобусе находились паломники. По данным Читинской епархии, на 10–12 июня была запланирована традиционная паломническая поездка к обители преподобного Варлаама, пустынника Чикойского, в село Урлук Красночикойского района. Судя по всему, они возвращались из Урлука, передает ТАСС.

    Авария произошла в Петровск-Забайкальском районе возле населенного пункта Хохотуй. Автобус съехал с федеральной трассы «Байкал» и опрокинулся на 702-м километре.

    В момент аварии в автобусе находился 51 человек. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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