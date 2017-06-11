Первый круизный рейс по Черноморскому побережью стартовал из Сочи

Морское круизное сообщение по Черноморскому побережью маршрутом Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь открылось 11 июня.
Как сообщил генеральный директор «Росморпорта» Андрей Тарасенко, загрузка лайнера «Князь Владимир» составила почти 50%.
Андрей Тарасенко: «У нас на сегодняшний день 239 пассажиров, это 40%, и мы дозагружаемся в каждом порту где-то по 50–60 человек. Многим удобно было доехать до Новороссийска, до Ялты или Севастополя».
По его словам, «Росморпорт» ведет подготовку к возобновлению рейсов пассажирских судов на подводных крыльях «Комета» по Черноморскому побережью.
Андрей Тарасенко: «Раньше это было невыгодно, но вот поступили заявки, в частности, от компании „Черноморские скоростные линии“, что многим интересно из Анапы прийти в Сочи, многим хочется в Ялту прийти. Поэтому вопрос решаем. Не скажу точно, когда это будет. Сейчас компании получают лицензии, там большой комплект документов для получения оборудования».
Пассажирский девятипалубный лайнер «Князь Владимир», который обслуживают 250 человек, состоит из 337 кают, вмещающих до 860 пассажиров.
В круизе продолжительностью шесть дней предусмотрены однодневные заходы в порты Новороссийск и Севастополь, двухдневная стоянка в Ялте и обратное возвращение в Сочи. Начинать и заканчивать круиз можно будет в Новороссийске и Севастополе.
Как сообщается на сайте ФГУП «Росморпорт», стоимость путешествия будет зависеть от сезона, всего их будет три: низкий (с 24 сентября по 8 октября), средний (с 11 по 18 июня и с 3 по 17 сентября), а также высокий (с 25 июня по 27 августа). Кроме того, на стоимость поездки будет влиять категория каюты. На судне представлены различные типы кают: от внутренних до двухкомнатных кают повышенной комфортности — сьютов.
Минимальная стоимость путевки начинается от 25 тысяч рублей. В стоимость круиза входит проживание в каюте выбранной категории, трехразовое питание, а также развлекательная программа. Предусмотрены системы скидок для детей, пенсионеров и военнослужащих (сотрудников силовых ведомств).
Андрей Тарасенко: «У нас на сегодняшний день 239 пассажиров, это 40%, и мы дозагружаемся в каждом порту где-то по 50–60 человек. Многим удобно было доехать до Новороссийска, до Ялты или Севастополя».
По его словам, «Росморпорт» ведет подготовку к возобновлению рейсов пассажирских судов на подводных крыльях «Комета» по Черноморскому побережью.
Андрей Тарасенко: «Раньше это было невыгодно, но вот поступили заявки, в частности, от компании „Черноморские скоростные линии“, что многим интересно из Анапы прийти в Сочи, многим хочется в Ялту прийти. Поэтому вопрос решаем. Не скажу точно, когда это будет. Сейчас компании получают лицензии, там большой комплект документов для получения оборудования».
Пассажирский девятипалубный лайнер «Князь Владимир», который обслуживают 250 человек, состоит из 337 кают, вмещающих до 860 пассажиров.
В круизе продолжительностью шесть дней предусмотрены однодневные заходы в порты Новороссийск и Севастополь, двухдневная стоянка в Ялте и обратное возвращение в Сочи. Начинать и заканчивать круиз можно будет в Новороссийске и Севастополе.
Как сообщается на сайте ФГУП «Росморпорт», стоимость путешествия будет зависеть от сезона, всего их будет три: низкий (с 24 сентября по 8 октября), средний (с 11 по 18 июня и с 3 по 17 сентября), а также высокий (с 25 июня по 27 августа). Кроме того, на стоимость поездки будет влиять категория каюты. На судне представлены различные типы кают: от внутренних до двухкомнатных кают повышенной комфортности — сьютов.
Минимальная стоимость путевки начинается от 25 тысяч рублей. В стоимость круиза входит проживание в каюте выбранной категории, трехразовое питание, а также развлекательная программа. Предусмотрены системы скидок для детей, пенсионеров и военнослужащих (сотрудников силовых ведомств).
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