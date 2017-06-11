Восемь человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье

Автобус, в котором находились более 50 человек, перевернулся на трассе в Забайкальском крае.
О ДТП в Забайкалье сообщил источник в экстренных службах. По его словам, в результате аварии с автобусом погибли восемь человек и 25 были ранены, передает ТАСС.
Источник: «В автобусе находился 51 человек, восемь из них погибли и 25 пострадали».
По его словам, авария случилась в Петровск-Забайкальском районе, в семи километрах к западу от поселка Хохотуй, на 702-м км трассы «Байкал».
Источник: «Автобус съехал в кювет и перевернулся».
Источник: «В автобусе находился 51 человек, восемь из них погибли и 25 пострадали».
По его словам, авария случилась в Петровск-Забайкальском районе, в семи километрах к западу от поселка Хохотуй, на 702-м км трассы «Байкал».
Источник: «Автобус съехал в кювет и перевернулся».
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