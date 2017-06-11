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  • 11.06, 21:37

    Восемь человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье

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    Восемь человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье

    Восемь человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье

    Автобус, в котором находились более 50 человек, перевернулся на трассе в Забайкальском крае.

    О ДТП в Забайкалье сообщил источник в экстренных службах. По его словам, в результате аварии с автобусом погибли восемь человек и 25 были ранены, передает ТАСС.

    Источник: «В автобусе находился 51 человек, восемь из них погибли и 25 пострадали».

    По его словам, авария случилась в Петровск-Забайкальском районе, в семи километрах к западу от поселка Хохотуй, на 702-м км трассы «Байкал».

    Источник: «Автобус съехал в кювет и перевернулся».

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