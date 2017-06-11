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  • 11.06, 21:37

    Группа марокканцев пыталась незаконно пересечь российско-норвежскую границу

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    Группа марокканцев пыталась незаконно пересечь российско-норвежскую границу

    Группа марокканцев пыталась незаконно пересечь <nobr>российско-норвежскую</nobr> границу

    Группа марокканцев задержана сотрудниками ФСБ России при попытке незаконно пересечь российско-норвежскую границу.

    Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе управления ФСБ России по Мурманской области, всего задержаны четверо подданных Королевства Марокко. В отношении иностранцев возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации».

    Отмечается, что задержание прошло при участии погрануправления ФСБ России по Республике Карелия (охраняет сухопутную границу на территории Мурманской области).

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