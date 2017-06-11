«Чикатило и не снилось»: Яровая рассказала об организаторах «групп смерти»

В Госдуме рассматривают законопроект, который позволит защитить детей от так называемых «групп смерти».
Илья Сидоров, 26 лет. Поймали в Челябинске. Полиция уверяет, что он требовал в соцсетях, чтобы 14-летняя девушка покончила с собой. Иначе обещал убить ее родителей и сестру. Девочка наглоталась таблеток. Ее удалось откачать, Сидорова — а его полиция называет смотрителем «группы смерти» — поймать.
Но в группе, за которой он смотрел в Интернете, было 32 ребенка. Как ему удалось их завлечь и зачем, вообще понять невозможно.
Закон, который позволит блокировать группы смерти в сетях, обещают принять срочно. Потому что речь идет о дистанционном убийстве наших детей.
Ирина Яровая, заместитель председателя Госдумы РФ: «Мы ежегодно теряем тысячу детей, причем это дети из разных семей, это мальчики и девочки, они разного возраста, они проходят страшные, нечеловеческие испытания, прежде чем войти в эти группы. Они должны доказать, что их намерения будут серьезными. Они должны подтвердить, что никому не расскажут. Понимаете, ребенка принуждают к тому, чтобы он замыкался сам в себе и доверял вот этим анонимным „поводырям“ убийства. Вот, собственно, о чем речь».
Автор законопроекта Ирина Яровая ответила на вопрос, кто эти люди, которые руководят «группами смерти».
Ирина Яровая: «Разные люди. Вы знаете, мы разговаривали с „Лабораторией Касперского“ (поскольку они очень серьезно анализируют все, что связано с Интернетом), там есть несколько уровней, как и в любой организованной преступной группе. Есть просто исполнители, они, кстати, могут быть сами под воздействием, под влиянием. А те, кто высокопрофессионально разрабатывает алгоритм психологического воздействия, как говорят специалисты института Сербского, это не самоучки, и это не какие-то одиночки. Это методика, которая используется не только против детей России. Это сложно будет установить, но, наверное, для этого должен быть инструмент у правоохранителей».
Депутат Госдумы сравнила людей, которые создают так называемые группы смерти, с серийными убийцами.
Ирина Яровая: «В истории человечества есть такие примеры серийных убийц. Вот Чикатило и не снилась такая „голубая мечта“, которую дарит Интернет, когда можно быть неузнанным, непойманным и совершать единовременно преступления в отношении тысячи детей. К сожалению, мы имеем дело с феноменом, когда средства коммуникации не только позволяют совершать добро, развиваться, упрощать многие взаимодействия, но и являются инструментом для совершения преступлений».
По ее мнению, необходимо внести изменения в образовательный процесс в школах, чтобы обеспечить безопасность детей в Сети.
Ирина Яровая: «Смотрите, детям предложили все формы обучения, которые связаны с электроникой, но не научили главному — как обеспечить свою личную безопасность. Поэтому мы уже договорились с министром образования, что информатика, ОБЖ будут несколько видоизменены, чтобы у ребенка были элементарные навыки, как не стать жертвой обмана и не попасться в сети мошенников».
Но в группе, за которой он смотрел в Интернете, было 32 ребенка. Как ему удалось их завлечь и зачем, вообще понять невозможно.
Закон, который позволит блокировать группы смерти в сетях, обещают принять срочно. Потому что речь идет о дистанционном убийстве наших детей.
Ирина Яровая, заместитель председателя Госдумы РФ: «Мы ежегодно теряем тысячу детей, причем это дети из разных семей, это мальчики и девочки, они разного возраста, они проходят страшные, нечеловеческие испытания, прежде чем войти в эти группы. Они должны доказать, что их намерения будут серьезными. Они должны подтвердить, что никому не расскажут. Понимаете, ребенка принуждают к тому, чтобы он замыкался сам в себе и доверял вот этим анонимным „поводырям“ убийства. Вот, собственно, о чем речь».
Автор законопроекта Ирина Яровая ответила на вопрос, кто эти люди, которые руководят «группами смерти».
Ирина Яровая: «Разные люди. Вы знаете, мы разговаривали с „Лабораторией Касперского“ (поскольку они очень серьезно анализируют все, что связано с Интернетом), там есть несколько уровней, как и в любой организованной преступной группе. Есть просто исполнители, они, кстати, могут быть сами под воздействием, под влиянием. А те, кто высокопрофессионально разрабатывает алгоритм психологического воздействия, как говорят специалисты института Сербского, это не самоучки, и это не какие-то одиночки. Это методика, которая используется не только против детей России. Это сложно будет установить, но, наверное, для этого должен быть инструмент у правоохранителей».
Депутат Госдумы сравнила людей, которые создают так называемые группы смерти, с серийными убийцами.
Ирина Яровая: «В истории человечества есть такие примеры серийных убийц. Вот Чикатило и не снилась такая „голубая мечта“, которую дарит Интернет, когда можно быть неузнанным, непойманным и совершать единовременно преступления в отношении тысячи детей. К сожалению, мы имеем дело с феноменом, когда средства коммуникации не только позволяют совершать добро, развиваться, упрощать многие взаимодействия, но и являются инструментом для совершения преступлений».
По ее мнению, необходимо внести изменения в образовательный процесс в школах, чтобы обеспечить безопасность детей в Сети.
Ирина Яровая: «Смотрите, детям предложили все формы обучения, которые связаны с электроникой, но не научили главному — как обеспечить свою личную безопасность. Поэтому мы уже договорились с министром образования, что информатика, ОБЖ будут несколько видоизменены, чтобы у ребенка были элементарные навыки, как не стать жертвой обмана и не попасться в сети мошенников».
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