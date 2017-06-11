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  • 11.06, 23:08
    Выстрел на поражение: почему депутаты хотят смягчить наказание за самооборону с оружием. законодательство, оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Выстрел на поражение: почему депутаты хотят смягчить наказание за самооборону с оружием

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    Выстрел на поражение: почему депутаты хотят смягчить наказание за самооборону с оружием

    Выстрел на поражение: почему депутаты хотят смягчить наказание за самооборону с оружием

      Неделю назад под Тверью мужчина застрелил из ружья девять человек. Выпивали, оскорбили чувства одного из сидевших за столом, он сходил за ружьем. И теперь дискуссия в разгаре: а если бы у этой компании было оружие, стал бы убийца стрелять?

      Теперь нужно очень подумать, прежде чем в Думе голосовать в очередном чтении за законопроект о самообороне, разрешающий стрелять на поражение в того, кто вломился в ваше жилище. А где гарантия, что белой горячки не будет у хозяина жилища? С другой стороны, мы должны иметь право защитить своих близких.

      Трагедия под Тверью вызвала большой общественный резонанс и неоднозначные инициативы. Одни сенаторы предлагают ужесточить выдачу лицензий на оружие, другие — расширить полномочия граждан при самообороне. То есть разрешить убивать любого, кто незаконно проник на частную территорию.

      После трагедии в Тверской области силовики обещали проверить всех владельцев оружия. Уже в первые часы выяснилось, что карабин у Егорова был оформлен легально. То есть по всем медицинским справкам принадлежал вменяемому, здоровому и законопослушному человеку. По закону, чтобы оформить разрешение на оружие, надо обязательно пройти нарколога и психиатра. Строго по месту прописки.

      Но при большом желании и наличии денег врачей можно и не посещать. Пять минут на поиск в Интернете — и можно идти на встречу с продавцом справок. Водяные знаки, треугольная печать, подписи врачей. И никакого медосмотра. Внешне такие документы подозрений не вызывают. Бизнес по выдаче справок, похоже, работает как часы. Но, купив справку, надо самому идти оформлять разрешение в полицию. Оказывается, и это не обязательно. Например, за 30 тысяч рублей можно оформить официальное разрешение на владение оружием.

      Кто и как выдавал лицензию Егорову, сейчас выясняет следствие. Сторонники легализации свободного оборота оружия вновь заговорили: будь у жертв Егорова ружье, они смогли бы себя защитить. Но, по статистике, три четверти случаев самообороны заканчиваются уголовными делами. Причем в отношении не нападавших, а защищавшихся. Только в прошлом году почти 900 человек были осуждены за «превышение пределов допустимой обороны».

      Сегодня человек, решивший дать отпор преступнику, рискует дважды. Первый раз — в схватке с бандитом. Второй — в схватке с законом. И закон далеко не всегда на стороне жертвы.

      Авторы законопроекта предлагают разрешить право на любую оборону. Но только в том случае, если преступник незаконно проник в жилище. Вслед за этим законом эксперты прогнозируют новые поправки — свободный оборот огнестрельного оружия. Российский рынок для оружейного лобби очень привлекательный. И если свободное обращение легализуют, то потенциальных покупателей в России станет почти 10 миллионов человек. Ежегодный оборот такого рынка может вырасти до 200 миллиардов рублей.

      Статистика показывает, что прямой зависимости между легализацией оружия и уровнем убийств в мире нет. В США, где оружие разрешено, совершается пять убийств в год на 100 тысяч человек. В России, где всеобщего разрешения на оружие нет, убивают почти вдвое больше — 9 человек на 100 тысяч населения. В Бразилии, где оружие легализовано, убивают больше всего в мире — 20 человек в год на 100 тысяч жителей. И это несмотря на то, что более половины населения страны проголосовали против запрета продавать оружие.

      Подробности — в видеоматериале.

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