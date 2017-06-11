Надаль в 10-й раз выиграл Roland Garros

В финале турнира испанец, «посеянный» под четвертым номером, практически без борьбы одолел третью ракетку турнира швейцарца Стэна Вавринку. Встреча продолжалась чуть более двух часов. Для победы Надалю вновь хватило трех сетов — 6:2, 6:3, 6:1. На нынешнем турнире он не проиграл ни одной партии.Вавринка впервые в карьере проиграл в финале турнира серии Большого шлема, ранее он побеждал во всех трех своих финалах. А Надаль по-прежнему непобедим в финалах Roland Garros — он выиграл 10 из 10.Всего на счету испанца 15 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде — по два раза он выигрывал Уимблдон и Открытый чемпионат США, один раз — Открытый чемпионат Австралии.