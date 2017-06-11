Полиция проверяет информацию о ранении мужчины на юго-востоке столицы

В полицию поступило сообщение от очевидца, который заявил, что видел раненого мужчину.
Около 17:10 в полицию поступил звонок от очевидца, который сообщил, что возле дома 16/18 на Грайвороновской улице он видел мужчину, одежда которого была испачкана кровью. Прибывшие по указанному адресу стражи порядка не обнаружили на месте пострадавшего, передает ТАСС.
ГУ МВД по Москве: «Сотрудники полиции разыскивают его, проводится проверка по поступившему на 02 сообщению».
По некоторым данным, сегодня днем во дворе дома на Грайвороновской улице произошла потасовка с поножовщиной.
ГУ МВД по Москве: «Сотрудники полиции разыскивают его, проводится проверка по поступившему на 02 сообщению».
По некоторым данным, сегодня днем во дворе дома на Грайвороновской улице произошла потасовка с поножовщиной.
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