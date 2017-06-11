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  • 11.06, 20:06

    Пенсионерке выбили зубы в очереди к мощам Николая Чудотворца

    2 комментария
    Пенсионерке выбили зубы в очереди к мощам Николая Чудотворца

    Пенсионерке выбили зубы в очереди к мощам Николая Чудотворца

    Пенсионерке выбили зубы в очереди к мощам Николая Чудотворца
  • Фото: breakingmash /facebook.com

    • В Москве 61-летней пенсионерке выбили зубы в очереди к мощам Николая Чудотворца.

    Как сообщается на странице Mash в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел 9 июня, когда открыли двери в храм.

    Марина Скоронтаева: «Поехали в храм Христа Спасителя. Осталось немного, к лестнице подошли, и просто меня кто-то толкнул. И я упала не руками даже, а лицом. Я даже сама не поняла, в чем дело. Меня поднимает волонтер, а на асфальте лежат моих два зуба».

    Пострадавшую увезли в больницу с разбитой губой и выбитыми зубами. Теперь пенсионерке необходимы импланты стоимостью 60 тысяч рублей.

    Женщина, несмотря на инцидент, пообещала вернуться к мощам.

    Напомним, частица мощей Николая Чудотворца, которую впервые в истории привезли в Россию, находится в храме Христа Спасителя с 21 мая. Согласно статистике, в разные дни поклониться святыне приходят от 18 до 48 тысяч человек.

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