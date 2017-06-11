Противники Трампа нашли «связи с Россией» у кандидата на пост главы ФБР

Глава Госдепа Рекс Тиллерсон докладывает: Трамп попросил наладить отношения с Россией в тех областях, где возможно. Отправленный в отставку глава ФБР Джеймс Коми признался: Трампу облако скандалов вокруг «русского следа» мешает нормально работать. Корреспондент НТВ Алексей Веселовский наблюдал и разбирался, почему самые обычные поступки и высказывания — снова повод для истерики.
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Для Джеймса Коми это был звездный час. Вся Америка следила за тем, что скажет уволенный директор ФБР о своем бывшем начальнике — президенте США Дональде Трампе, а главное — приказывал ему Трамп прекратить расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы или нет.
Фактически Коми мог решить будущее президента Трампа. Но после двух с половиной часов перекрестного опроса стало очевидно: любви между Коми и Трампом нет и в помине, но точно так же нет и доказательств, что Трамп действительно пытался повлиять на следствие по «российскому делу».
В лагере президента новость встретили радостно. Либеральные политики и медиа давно считали, что Трамп на крючке у Кремля, и только ждали доказательств, а теперь выходит, что все это сплетни, которыми кормили американцев.
Рэнд Пол, сенатор: «Я думаю, что вся эта история о России и Трампе надумана и отвлекает нас от текущей работы».
Можно сколько угодно обсуждать их беседы, но главное, что Коми заявил: никто его не просил останавливать расследование.
Дональд Трамп написал в Twitter, что наконец чувствует себя полностью оправданным, а после, выдержав мхатовскую паузу, обвинил Коми во лжи под присягой и сказал, что сам готов рассказать публике правду и ничего кроме правды.
Дональд Трамп: «Я готов это сделать под присягой. Я его совсем не знал. Я не буду говорить „поклянись мне в верности“ человеку, когда его не знаю. Это совершенно бессмысленно».
Трамп, похоже, и правда толком не знал Коми. Директор ФБР после каждой встречи с президентом, оказывается, записывал содержание бесед, а когда его уволили, слил часть записок в прессу. Теперь Трамп грозится подать на Коми в суд за разглашение служебной информации и намекает, что в Белом доме могут найтись пленки их переговоров. Сенаторы уже запросили администрацию предоставить им эти записи, если они есть, до 23 июня.
Тем временем в комитете по разведке ждут новую цель — Джареда Кушнера. Мужа дочери Трампа Иванки и советника президента США подозревают в том, что он пытался наладить контакты с Москвой и для этого встречался с российским послом в США Сергеем Кисляком и банкиром Сергеем Горковым. Подается это все так, словно Кушнер тайно продавал свою американскую родину русским.
Скорее всего, как и в случае с Трампом и Коми, ничего криминального в действиях Кушнера в итоге не найдут. Ведь именно на неофициальных встречах и контактах и держится большая дипломатия.
В 80-х неформальный диалог помог СССР наладить отношения между Брежневым и канцлером Германии Вилли Брандтом. А в начале 60-х секретный обмен информацией через советскую разведку помог СССР и США разрешить Карибский кризис и удержал мир от ядерной войны. И тогда никому не приходило в голову кричать, что братья Кеннеди продались «советам».
Поиски «русского следа» приводят подчас в самые неожиданные места. Трамп на днях объявил, что новым директором ФБР он планирует назначить Кристофера Рэя, бывшего помощника генпрокурора, уважаемого в Америке юриста. Но не прошло и дня, как у Рэя тоже нашли «связи с Россией». Оказывается фирма, в которой он недавно работал, представляет в Америке «Роснефть» и «Газпром». Значит, делают вывод критики, Трамп хочет видеть во главе ФБР лояльного Кремлю человека.
Подробности — в сюжете.
Фактически Коми мог решить будущее президента Трампа. Но после двух с половиной часов перекрестного опроса стало очевидно: любви между Коми и Трампом нет и в помине, но точно так же нет и доказательств, что Трамп действительно пытался повлиять на следствие по «российскому делу».
В лагере президента новость встретили радостно. Либеральные политики и медиа давно считали, что Трамп на крючке у Кремля, и только ждали доказательств, а теперь выходит, что все это сплетни, которыми кормили американцев.
Рэнд Пол, сенатор: «Я думаю, что вся эта история о России и Трампе надумана и отвлекает нас от текущей работы».
Можно сколько угодно обсуждать их беседы, но главное, что Коми заявил: никто его не просил останавливать расследование.
Дональд Трамп написал в Twitter, что наконец чувствует себя полностью оправданным, а после, выдержав мхатовскую паузу, обвинил Коми во лжи под присягой и сказал, что сам готов рассказать публике правду и ничего кроме правды.
Дональд Трамп: «Я готов это сделать под присягой. Я его совсем не знал. Я не буду говорить „поклянись мне в верности“ человеку, когда его не знаю. Это совершенно бессмысленно».
Трамп, похоже, и правда толком не знал Коми. Директор ФБР после каждой встречи с президентом, оказывается, записывал содержание бесед, а когда его уволили, слил часть записок в прессу. Теперь Трамп грозится подать на Коми в суд за разглашение служебной информации и намекает, что в Белом доме могут найтись пленки их переговоров. Сенаторы уже запросили администрацию предоставить им эти записи, если они есть, до 23 июня.
Тем временем в комитете по разведке ждут новую цель — Джареда Кушнера. Мужа дочери Трампа Иванки и советника президента США подозревают в том, что он пытался наладить контакты с Москвой и для этого встречался с российским послом в США Сергеем Кисляком и банкиром Сергеем Горковым. Подается это все так, словно Кушнер тайно продавал свою американскую родину русским.
Скорее всего, как и в случае с Трампом и Коми, ничего криминального в действиях Кушнера в итоге не найдут. Ведь именно на неофициальных встречах и контактах и держится большая дипломатия.
В 80-х неформальный диалог помог СССР наладить отношения между Брежневым и канцлером Германии Вилли Брандтом. А в начале 60-х секретный обмен информацией через советскую разведку помог СССР и США разрешить Карибский кризис и удержал мир от ядерной войны. И тогда никому не приходило в голову кричать, что братья Кеннеди продались «советам».
Поиски «русского следа» приводят подчас в самые неожиданные места. Трамп на днях объявил, что новым директором ФБР он планирует назначить Кристофера Рэя, бывшего помощника генпрокурора, уважаемого в Америке юриста. Но не прошло и дня, как у Рэя тоже нашли «связи с Россией». Оказывается фирма, в которой он недавно работал, представляет в Америке «Роснефть» и «Газпром». Значит, делают вывод критики, Трамп хочет видеть во главе ФБР лояльного Кремлю человека.
Подробности — в сюжете.
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