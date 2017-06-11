Тысячи людей приняли участие в Красочном забеге в Москве

Красочный забег на пять километров, который является подготовительным этапом к Московскому марафону, прошел в комплексе «Лужники».
Количество участников Красочного забега в этот раз превысило семь тысяч человек. Это спортивное мероприятие является самым ярким этапом Московского марафона. На каждом из пяти километров бегунов посыпали безопасной сухой краской. После финиша состоялся торжественный салют, передает ТАСС.
В забеге приняли участие не только обычные москвичи и гости столицы, но и известные спортсмены — двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков, а также лидеры сборной России по сноуборду Вик Уайлд и Алёна Заварзина.
В зачете среди мужчин первым стал Станислав Мокин, вторым Павел Адышкин, а третьим — Сергей Конякин. В женском зачете первой к финишу пришла Юлия Конякина, второй — Александра Павлютенкова, третье место досталось Ольге Тарантиновой. Победители забега получили памятные дипломы и призы от спонсоров забега.
Дмитрий Тарасов, директор Московского марафона: «Тенденция ежегодного увеличения аудитории у нас изменилась — большинство участников стали бегать на профессиональном уровне, потому что они втянулись в эту историю. Зато у нас появилась своя стабильная аудитория, которая меняется примерно наполовину каждый год именно в Красочном забеге. Наш забег стал очень качественным, выросло количество партнеров, поэтому мы растем и развиваемся».
Организаторы Красочного забега надеются, что в будущем в нем будут принимать участие порядка 20 тысяч человек. Каждый год они ставят перед собой новые цели по развитию этого спортивного мероприятия.
Дмитрий Тарасов: «Каждый год мы ставим перед собой максимальные цели, чтобы развивать забег не только в количественном плане, но и в качественном. А весь Московский марафон стремится к тому, чтобы дистанцию в 42 км 195 м бежали 40 тысяч человек, это наша цель, и мы к ней идем. В следующем году мы увеличим количество мероприятий, что позволит через несколько лет добиться поставленной задачи».
Серия ежемесячных спортивных акций в Москве открылась первым забегом в апреле на 5 километров. В мае в столице прошел полумарафон, 15 июля состоится Ночной забег на 10 километров по городским улицам, а 13 августа — полумарафон «Лужники». Московский марафон состоится 24 сентября.
В забеге приняли участие не только обычные москвичи и гости столицы, но и известные спортсмены — двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков, а также лидеры сборной России по сноуборду Вик Уайлд и Алёна Заварзина.
В зачете среди мужчин первым стал Станислав Мокин, вторым Павел Адышкин, а третьим — Сергей Конякин. В женском зачете первой к финишу пришла Юлия Конякина, второй — Александра Павлютенкова, третье место досталось Ольге Тарантиновой. Победители забега получили памятные дипломы и призы от спонсоров забега.
Дмитрий Тарасов, директор Московского марафона: «Тенденция ежегодного увеличения аудитории у нас изменилась — большинство участников стали бегать на профессиональном уровне, потому что они втянулись в эту историю. Зато у нас появилась своя стабильная аудитория, которая меняется примерно наполовину каждый год именно в Красочном забеге. Наш забег стал очень качественным, выросло количество партнеров, поэтому мы растем и развиваемся».
Организаторы Красочного забега надеются, что в будущем в нем будут принимать участие порядка 20 тысяч человек. Каждый год они ставят перед собой новые цели по развитию этого спортивного мероприятия.
Дмитрий Тарасов: «Каждый год мы ставим перед собой максимальные цели, чтобы развивать забег не только в количественном плане, но и в качественном. А весь Московский марафон стремится к тому, чтобы дистанцию в 42 км 195 м бежали 40 тысяч человек, это наша цель, и мы к ней идем. В следующем году мы увеличим количество мероприятий, что позволит через несколько лет добиться поставленной задачи».
Серия ежемесячных спортивных акций в Москве открылась первым забегом в апреле на 5 километров. В мае в столице прошел полумарафон, 15 июля состоится Ночной забег на 10 километров по городским улицам, а 13 августа — полумарафон «Лужники». Московский марафон состоится 24 сентября.
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