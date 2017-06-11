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  • 11.06, 18:36

    Канцелярия британского премьера: королева продлила приглашение для Трампа

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    Канцелярия британского премьера: королева продлила приглашение для Трампа

    Канцелярия британского премьера: королева продлила приглашение для Трампа

    Правительство Великобритании не вносило изменений в план подготовки государственного визита Дональда Трампа, заявили в канцелярии премьер-министра Терезы Мэй, комментируя сообщения о его отмене.

    Публикацию газеты The Guardian, по данным которой Трамп в телефонном разговоре сообщил Мэй о переносе визита на неопределенный срок, в канцелярии премьера назвали спекуляциями. Пресс-секретарь Мэй подчеркнула, что «королева продлила приглашение для президента Трампа посетить Великобританию и изменений в этих планах нет».

    Тем временем лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин не скрывает удовлетворения. В своем Twitter он написал, что приветствует отмену визита Трампа, «особенно после его нападок на мэра Лондона Садика Хана и выхода США из Парижского соглашения по климату».


    По информации The Guardian, Трамп сообщил Мэй, что не хочет, чтобы его государственный визит в Великобританию проходил на фоне массовых протестов, что «крайне удивило премьера».

    Петиция с требованием отменить визит Трампа, которую опубликовали еще в январе, набрала почти 2 млн подписей. Ее авторы, в частности, требовали не смущать этим визитом Елизавету II.

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