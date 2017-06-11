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  • 11.06, 18:35
    В конкурсной программе «Кинотавра» главным стал женский вопрос. кино, Кинотавр, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В конкурсной программе «Кинотавра» главным стал женский вопрос

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    В конкурсной программе «Кинотавра» главным стал женский вопрос

    В конкурсной программе «Кинотавра» главным стал женский вопрос

    В конкурсной программе «Кинотавра» главным стал женский вопрос

      В Сочи в самом разгаре конкурс лучших российских фильмов «Кинотавр». Кому достанется главный приз, станет известно 14 июня. Фестивальные картины уже вызвали немало обсуждений и даже скандалов. Корреспондент НТВ Сергей Сыркин посмотрел конкурсные работы и выяснил, кто на самом деле играет главную роль в современном кинематографе.

      Женщины, став главными героинями красной ковровой дорожки на открытии «Кинотавра», выходят и на первый план, кажется, большинства фильмов основной конкурсной программы. Участники XXVIII фестиваля — в большинстве мужчины — решительно настаивают: основное действующее лицо современного кино должно быть женским.

      «Блокбастер» — под цепляющим скорее мужчин названием спряталась история девичьей дружбы. Ограбление, поиск денег, погони — эффектный фон для феминисткого высказывания Романа Волобуева, кинокритика, севшего в кресло режиссера.

      Роман Волобуев потребовал исключить себя из титров ленты. Этот скандал и открыл конкурсную программу «Кинотавра». Девять минут, отрезанные продюсерами, на его взгляд, отрезали и смысл.

      Роман Волобуев, сценарист, режиссер фильма «Блокбастер»: «Это была комедия про людей, которые со всем согласились, как героиня Светы Устиновой, живут по правилам. И про людей, которым на эти правила пофиг. Мне кажется, в продюсерской версии этого не осталось».

      «Теснота» 26-летнего Кантемира Балагова, ученика Александра Сокурова, считывается в каждом кадре, снятом в непривычном уже соотношении сторон 4 к 3. Давят улицы Нальчика и стены дома, где живут герои. Но неуютнее всего главной героине покажется в тесных объятиях своей матери.

      Чеховские «Три сестры» появятся в новом фильме Юрия Грымова. От литературной версии экранизацию будут отличать время действия — наши дни — и возраст героинь.

      Еще одно женское трио зажжет в фильме «Жги». Инга Оболдина, Анна Уколова и Виктория Исакова — в драме о колючей проволоке и музыке. Кино про спевшихся заключенную и надсмотрщицу тоже снял мужчина, массовому зрителю известный работой в кадре, а не за ним, — Кирилл Плетнёв.

      В судейской коллегии под председательством Евгения Миронова женщины в меньшинстве — актриса Юлия Пересильд и киновед из США Нэнси Конди. Но и фильмы о женской доле представили мужчины-режиссеры. Сыграют ли гендерные роли роль в выборе победителя, станет известно в среду, 14 июня.

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