Guardian: Трамп отложил визит в Великобританию из-за протестов

Президент США Дональд Трамп отложил государственный визит в Великобританию на неопределенное время из опасений массовых протестов в стране.
По информации газеты The Guardian, в телефонном разговоре Трамп объяснил британскому премьер-министру Терезе Мэй, что не хочет, чтобы его государственный визит в Великобританию проходил на фоне массовых протестов, поэтому приедет только после того, как общественность поддержит его визит.
Издание также отмечает, что заявление американского президента «крайне удивило премьера».
Мэй пригласила Трампа посетить Британию с госвизитом через семь дней после его инаугурации, что вызвало негодование британских политиков и общественности. В Лондоне прошло несколько массовых акций протеста, а петиция против визита Трампа набрала почти 2 млн подписей.
Выступить против государственного визита Дональда Трампа в страну своих сторонников призвал и Джереми Корбин — лидер Лейбористской партии, потеснившей консерваторов в парламенте по итогам недавних выборов.
По данным британских СМИ, изначально визит Трампа в Великобританию планировался на июнь, затем был перенесен на осень. В этом месяце мэр Лондона Садик Хан предложил и вовсе его отменить из-за ряда твитов, в которых глава Белого дома раскритиковал градоначальника за слова после терактов в британской столице.
Издание также отмечает, что заявление американского президента «крайне удивило премьера».
Donald Trump’s state visit to Britain put on hold https://t.co/CMsIB3ZHiB— The Guardian (@guardian) June 11, 2017
Мэй пригласила Трампа посетить Британию с госвизитом через семь дней после его инаугурации, что вызвало негодование британских политиков и общественности. В Лондоне прошло несколько массовых акций протеста, а петиция против визита Трампа набрала почти 2 млн подписей.
Выступить против государственного визита Дональда Трампа в страну своих сторонников призвал и Джереми Корбин — лидер Лейбористской партии, потеснившей консерваторов в парламенте по итогам недавних выборов.
По данным британских СМИ, изначально визит Трампа в Великобританию планировался на июнь, затем был перенесен на осень. В этом месяце мэр Лондона Садик Хан предложил и вовсе его отменить из-за ряда твитов, в которых глава Белого дома раскритиковал градоначальника за слова после терактов в британской столице.
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