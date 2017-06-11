Билан после болезни проходит осмотр у врача перед каждым концертом

Сейчас певец Дима Билан живет по режиму. В двенадцать ночи отбой. А когда достают звонками, просто отключает телефон и выбрасывает сим-карту . Слухи о болезни Билана появились не на пустом месте.

Певец 14 лет работал без отпуска. И даже когда казалось, что он может выдохнуть, находились важные дела: помочь сестрам, перевезти поближе пожилых маму и папу. Теперь родители Димы Билана живут в двух часах езды от Москвы.



В безумном графике времени на себя у Билана почти не оставалось. И на боли в спине он внимания не обращал. Когда было совсем тяжко, спасал верный спутник рюкзак, с которым певец не расставался.



Теперь Билан не только спит, но и ест по часам. После трех месяцев на больничном он всерьез задумался о здоровье. Все-таки уже не мальчик — ему 35. А к врачу с больной спиной он обратился, только когда боли стали невыносимыми.



Чтобы понять, что с ним происходит, Билан консультировался с лучшими врачами в России и за рубежом. Диагноз поставили быстро, а лечится певец до сих пор.



Дима Билан: «Мне несколько грыж насчитали».



Операции удалось избежать. Но после болезни Билан сделал для себя вывод: всех денег не заработаешь.



Дима Билан: «Я посмотрел рейтинг — в десятке, конечно, самых гастролирующих артистов в стране. И достаточно долгое время. Мне это приятно, но подумать о себе нужно, чтобы было что отдавать».



Теперь перед каждым концертом в гримерную артиста вызывают врача. Билан поет только вживую, и его голосовые связки тоже нуждаются в «техосмотре».



Два часа Билан зажигает, забыв о боли, которая еще дает о себе знать. Именно такие моменты певец и ценит больше всего, когда он и публика — неделимые.



Подробности — в видеоматериале.