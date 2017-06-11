Звезды сошлись
ТВ-Эфир
Звезды сошлись
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 11.06, 21:37
    Пугачёва по настоянию Галкина поправляет здоровье в Юрмале. Галкин Максим, здоровье, знаменитости, Латвия, Пугачёва, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Пугачёва по настоянию Галкина поправляет здоровье в Юрмале

    1 комментарий

    Пугачёва по настоянию Галкина поправляет здоровье в Юрмале

    Пугачёва по настоянию Галкина поправляет здоровье в Юрмале

      Вся страна переживает о здоровье Аллы Пугачевой. После сердечного приступа Максим Галкин увез жену на море и никого к ней не подпускает. А на пресс-конференции юмористу задают только один вопрос: «Как себя чувствует Примадонна?».

      В Юрмале за забором виллы «Марта», которая так полюбилась Примадонне еще в прошлое лето, тишина. Не видно ни Пугачёвой, ни детей знаменитой пары — Лизы и Гарри. И только местные жители подтверждают: женщина, которая поет, гостит там уже вторую неделю. Что же случилось со здоровьем главной певицы страны?

      В газетах заголовки один страшнее другого. Даже от дочери Кристины Орбакайте Пугачёва скрыла плохое самочувствие.

      Кристина Орбакайте: «Я была в Америке, она уже не хотела меня расстраивать, это был как раз мой день рождения, и как бы в преддверии… Потом она позвонила и рассказала вот эту историю. У мамы слабое сердце. Это все знают, у нее уже несколько стентов стоит».

      Филипп Киркоров о том, что у бывшей жены прихватило сердце, тоже узнал из новостей.

      Филипп Киркоров: «Я общался с Аллой Борисовной. Но я знаю, что ей хорошо. Она, даже если еще что-то где-то как-то кольнет, никогда виду не покажет».

      По словам Кристины Орбакайте, Примадонна сразу обратилась к врачам, ведь у нее уже стоит стент с 2006 года. В этот раз кардиологи провели полное обследование и не обнаружили ничего серьезного.

      Говорят, это Максим Галкин упросил жену после обследования срочно покинуть шумную столицу. А в Юрмале, как известно, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и воздух помогает. Чтобы лишний раз не беспокоить супругу, юморист на себя взял прогулки с Гарри и Лизой. А чтобы и самому не заскучать, обследовал местные пляжи на пару со шпицем Марусей, а иногда устраивал поездки по мокрому песку на велосипеде.

      Судя по настроению Максима Галкина, за Аллу Пугачёву волноваться не стоит: Примадонна идет на поправку. На предложение спеть с женой дуэтом юморист обещает: они обязательно подумают над этим и, возможно, еще споют.

      Подробности — в видеоматериале.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru