Пугачёва по настоянию Галкина поправляет здоровье в Юрмале

Вся страна переживает о здоровье Аллы Пугачевой. После сердечного приступа Максим Галкин увез жену на море и никого к ней не подпускает. А на пресс-конференции юмористу задают только один вопрос: «Как себя чувствует Примадонна?».

В Юрмале за забором виллы «Марта», которая так полюбилась Примадонне еще в прошлое лето, тишина. Не видно ни Пугачёвой, ни детей знаменитой пары — Лизы и Гарри. И только местные жители подтверждают: женщина, которая поет, гостит там уже вторую неделю. Что же случилось со здоровьем главной певицы страны?



В газетах заголовки один страшнее другого. Даже от дочери Кристины Орбакайте Пугачёва скрыла плохое самочувствие.



Кристина Орбакайте: «Я была в Америке, она уже не хотела меня расстраивать, это был как раз мой день рождения, и как бы в преддверии… Потом она позвонила и рассказала вот эту историю. У мамы слабое сердце. Это все знают, у нее уже несколько стентов стоит».



Филипп Киркоров о том, что у бывшей жены прихватило сердце, тоже узнал из новостей.



Филипп Киркоров: «Я общался с Аллой Борисовной. Но я знаю, что ей хорошо. Она, даже если еще что-то где-то как-то кольнет, никогда виду не покажет».



По словам Кристины Орбакайте, Примадонна сразу обратилась к врачам, ведь у нее уже стоит стент с 2006 года. В этот раз кардиологи провели полное обследование и не обнаружили ничего серьезного.



Говорят, это Максим Галкин упросил жену после обследования срочно покинуть шумную столицу. А в Юрмале, как известно, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и воздух помогает. Чтобы лишний раз не беспокоить супругу, юморист на себя взял прогулки с Гарри и Лизой. А чтобы и самому не заскучать, обследовал местные пляжи на пару со шпицем Марусей, а иногда устраивал поездки по мокрому песку на велосипеде.



Судя по настроению Максима Галкина, за Аллу Пугачёву волноваться не стоит: Примадонна идет на поправку. На предложение спеть с женой дуэтом юморист обещает: они обязательно подумают над этим и, возможно, еще споют.



Подробности — в видеоматериале.