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  • 11.06, 15:34

    Адвокат топ-менеджера «Роснано» просит отпустить его клиента под залог в 50 млн

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    Адвокат <nobr>топ-менеджера</nobr> «Роснано» просит отпустить его клиента под залог в 50 млн

    Адвокат топ-менеджера «Роснано» просит отпустить его клиента под залог в 50 млн

    Адвокат <nobr>топ-менеджера</nobr> «Роснано» просит отпустить его клиента под залог в 50 млн
  • Фото: rusnano.com

    • Юридический защитник управляющего директора «Роснано» по инвестиционной деятельности Андрея Горькова просить суд не оставлять его клиента под стражей.

    Адвокат предложил отпустить подзащитного под залог в размере 50 тысяч рублей. По его мнению, оснований для ареста Андрея Горькова нет, передает РИА Новости.

    Адвокат: «Оснований для ареста нет. Предлагаем суду залог в размере 50 миллионов рублей. Залогодатель находится в зале судебного заседания».

    Напомним, Горьков был задержан накануне в Москве после покупки билета на самолет. Сегодня ему предъявили обвинения в махинациях с деньгами «Роснано».

    По версии следствия, в период с 2011 по 2013 год он вопреки интересам «Роснано» размещал деньги в «Смоленском банке». Он поместил от 460 до 740 миллионов рублей под видом расчетно-кассового обслуживания, таким образом фактически финансируя деятельность банка.

    В конце 2014-го банк потерял лицензию, а «Роснано» лишилось более чем 738 миллионов рублей. Притом из «Смоленского банка» накануне отзыва лицензии в пользу родного брата Горькова были выведены активы в виде недвижимости на сумму около 400 млн рублей.

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