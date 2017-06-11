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  • 11.06, 15:35

    Новак и Шефчович обсудили транзит газа через Украину

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    • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
    Новак и Шефчович обсудили транзит газа через Украину

    Новак и Шефчович обсудили транзит газа через Украину

    Новак и Шефчович обсудили транзит газа через Украину
  • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

    • Министр энергетики РФ Александр Новак встретился в Астане с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем. В ходе встречи, в частности, обсуждалась ситуация с транзитом российского газа через Украину, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

    Из сообщения Минэнерго РФ: «Несмотря на заверения украинской стороны о том, что европейским потребителям будут гарантированы бесперебойные поставки газа, а также гарантии о неналожении ареста на транзитные объемы, на ПАО „Газпром“ продолжает оказываться беспрецедентное давление со стороны национальных органов Украины».

    Также в ходе встречи поднимались темы, связанные с газопроводами «Северный поток — 2», «Турецкий поток» и Opal.

    На пресс-конференции в Астане Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия получила мандат на ведение переговоров с Россией по строительству второй ветки «Северного потока» в специальном режиме. Дальнейшее обсуждение данной темы запланировано на сентябрь.

    В мае стало известно, что «Газпром» объявил о начале строительства в Чёрном море подводного участка газопровода «Турецкий поток».

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