Новак и Шефчович обсудили транзит газа через Украину

Министр энергетики РФ Александр Новак встретился в Астане с
вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем. В ходе встречи, в частности, обсуждалась ситуация с транзитом российского газа через Украину, сообщается на сайте Минэнерго РФ.
Из сообщения Минэнерго РФ: «Несмотря на заверения украинской стороны о том, что европейским потребителям будут гарантированы бесперебойные поставки газа, а также гарантии о неналожении ареста на транзитные объемы, на ПАО „Газпром“ продолжает оказываться беспрецедентное давление со стороны национальных органов Украины».
Также в ходе встречи поднимались темы, связанные с газопроводами «Северный поток — 2», «Турецкий поток» и Opal.
На пресс-конференции в Астане Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия получила мандат на ведение переговоров с Россией по строительству второй ветки «Северного потока» в специальном режиме. Дальнейшее обсуждение данной темы запланировано на сентябрь.
В мае стало известно, что «Газпром» объявил о начале строительства в Чёрном море подводного участка газопровода «Турецкий поток».
Также в ходе встречи поднимались темы, связанные с газопроводами «Северный поток — 2», «Турецкий поток» и Opal.
На пресс-конференции в Астане Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия получила мандат на ведение переговоров с Россией по строительству второй ветки «Северного потока» в специальном режиме. Дальнейшее обсуждение данной темы запланировано на сентябрь.
В мае стало известно, что «Газпром» объявил о начале строительства в Чёрном море подводного участка газопровода «Турецкий поток».
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