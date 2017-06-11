Сборная России по регби-7 вышла в полуфинал второго этапа ЧЕ

Мужская сборная России по
регби-7 поборется за выход в финал второго этапа чемпионата Европы — европейской серии Гран-при, который проходит в польской Лодзи.
В четвертьфинальном матче россияне обыграли команду Грузии со счетом 19:14. За путевку в финал сборная России сразится с ирландцами. В другой полуфинальной паре сыграют команды Испании и Уэльса.
сборная России заняла третье место. Каждый успех на ЧЕ приносит россиянам рейтинговые очки, которые необходимы для завоевания путевки на Кубок мира — 2018.
сборная России заняла третье место. Каждый успех на ЧЕ приносит россиянам рейтинговые очки, которые необходимы для завоевания путевки на Кубок мира — 2018.
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